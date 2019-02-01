HABER

"Mülakat sistemi kaldırılmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 13:49 | Son Güncelleme

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu: - "KPSS'de yüksek puan alan kişiler, mülakatta eleniyor. Bu mülakat sistemi kaldırılmalıdır"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları üzerinden yapılan memur alımlarında mülakatın kaldırılmasını istedi.

Gergerlioğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, memur alımlarında, kişilerin sözlü mülakata alınmasının mağduriyetler yaşattığını öne sürdü.

KPSS'de 93 puanla Türkiye derecesi yapan veya 80-90 gibi yüksek puan alan adayların mülakatlarda düşük puanlar verilerek ya da güvenlik soruşturmaları gerekçe gösterilerek elendiğini iddia eden Gergerlioğlu, aday hakkında olumsuzluk tespit edilmezse bile aile bireyleri veya akrabaları nedeniyle bu kişilerin güvenlik soruşturmalarından geçemediğini savundu.

Büyük bir hak gasplarının olduğunu ileri süren Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KPSS'de yüksek puan alan kişiler, mülakatta eleniyor. İktidar, şu anda kendisinden olmayan herkesi elemekle meşgul. Acımasızca bir kıyım yapılıyor. Bu mülakat sistemi kaldırılmalıdır. Güvenlik soruşturmaları da kesinlikle güvensizdir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünü sıklıkla tekrarlayan, kendini Müslüman olarak tanımlayan ve Hazreti Ömer adaletinden bahsedenler, devletin önemli kademelerini eş, dost ve akrabalarla doldurdukları gibi kendilerinden görmedikleri vatandaşları kamu hizmetine almamak için eski ortaklarının soru çalma yönteminden hiçbir farkı olmayan sözlü mülakat ve güvenlik soruşturmasını neredeyse tüm görevler için zorunlu hale getirerek, liyakat ve ehliyet ilkelerini yerle bir etmektedirler."

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
Bakan Soylu’dan kahraman Mehmetçik’e ziyaretBakan Soylu’dan kahraman Mehmetçik’e ziyaret
Okur Yazarlık Seferberliği ilk yılında rekor kırdıOkur Yazarlık Seferberliği ilk yılında rekor kırdı
Anahtar Kelimeler:
basın toplantısı HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu KPSS

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Bel ağrısına çözümü böyle buldu

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu: Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

CHP Orhangazi ilçe yönetimi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.