Mulan Filmini Şincan’da Çeken Disney Eleştirilerin Hedefinde

Disney’nin Çinli bir kadın savaşçının hikayesini anlatan “Mulan” filmi Çin’de gösterime girdi. Bazı sahneleri Uygur Müslümanları’nın baskı gördüğü Şincan Özerk Bölgesi’nde çeken ve filmin sonunda Çin devlet kurumlarına teşekkür eden şirket, Çin gibi büyük bir gişe piyasasına girmek için değerlerinden taviz vermekle suçlanıyor.

Mulan, Cevher İlham’ın küçüklüğünden bu yana en sevdiği filmlerden biri. Babasıyla birlikte Disney’nin 1998 yılında erkek kılığına girerek savaşçı unvanı alan Çinli bir kadının hikayesinin çizgi film versiyonunu izlediğini hatırladığını söylüyor.

Cevher, “Filmin yeni versiyonu beni çok heyecanlandırmıştı. Ta ki en sevdiğim oyunculardan biri olan Liu Yifei, demokrasi yanlısı göstericilere müdahale eden Hong Kong polisine destek verene kadar” diyor.

Filmde başrolde oynayan Çin doğumlu ve sonradan ABD vatandaşı olan Liu, 2019 yılında Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da yaptığı bir paylaşımda polis yanlısı yorumlar yazmış, bu paylaşım Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.