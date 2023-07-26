HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mülk sahibi-kiracı kavgası kanlı bitti! Dükkanı boşaltmayınca...

Mülk sahibi-kiracı kavgası kanlı bitti! Dükkanı boşaltmayınca...

26.07.2023 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dehşete düşüren bir silahlı kavga olayı yaşandı. Nadir C. (63), dükkanını boşaltmadığı gerekçesiyle tartıştığı kiracısı Ufuk Araz'ı (48) tabancayla göğsünden vurarak ağır yaraladı. Araz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Nadir C. ise polis merkezine giderek teslim oldu. İşte detaylar...

Mülk sahibi-kiracı kavgası kanlı bitti! Dükkanı boşaltmayınca...

Dehşete düşüren olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park Caddesi'nde çiçekçilik yapan Ufuk Araz ile mülk sahibi Nadir C. arasında iş yerini boşaltma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nadir C., belindeki tabancasıyla kiracısı Ufuk Araz'a tek el ateş etti.

bc45519a89b4de02868c083483c58915

Tabancadan çıkan mermi, Araz'ın önce eline ardından göğsüne girip sırtından çıktı. Kanlar içinde kalan Ufuk Araz, yoldan geçen taksiyle İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Araz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

3e9b3417219ef1863e590e885dea12a7

Öte yandan, olayın ardından dükkandan uzaklaşan Nadir C. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

63c9264e36682793b5c5bdc3e5412468

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan patlama! Çok sayıda ekip sevk edildiKorkutan patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
Görev başında kalp krizi geçiren asker şehit olduGörev başında kalp krizi geçiren asker şehit oldu
11'inci Cumhurbaşkanı Gül'den 'bencillik' vurgusu: İddialı olun11'inci Cumhurbaşkanı Gül'den 'bencillik' vurgusu: İddialı olun
Anahtar Kelimeler:
Bursa silahlı kavga

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kimseye aldırmadı! Herkesin içinde uçağa tuvaletini yaptı

Kimseye aldırmadı! Herkesin içinde uçağa tuvaletini yaptı

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Ömür boyu garantili, kullananların vazgeçilmezi! Stanley termoslarda fırsat

Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

Kız kardeşinin başını kesti! Kesik başla sokak sokak dolaştı

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Eski ev sahibi gönderdi! Evdeki gizemli odalar...

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Puma, Adidas, Nike... Spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.