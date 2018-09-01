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Mülki idare amirleri atamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 04:51 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığından, 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle 471 mülki idare amirinin yerinin değiştirildiği bildirildi - Bakanlığın merkez teşkilatında görevli 8 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirilirken 8 kaymakam ve bir vali yardımcısı merkezde değişik görevlere getirildi - Vali yardımcılarının kaymakamlıklara atanmasıyla 610 olan vali yardımcısı sayısı, iki yıllık süreçte 314'e indirildi

İçişleri Bakanlığından, 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle 471 mülki idare amirinin yerinin değiştirildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 471 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli 8 mülki idare amiri başka bir göreve atanırken, 8 kaymakam ve bir vali yardımcısı merkezde değişik görevlere getirildi.

Merkezde görev yapan 11 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı.

- Vali yardımcısı sayısı azaltıldı

Vali yardımcılarının kaymakamlıklara atanmasıyla vali yardımcılığı sayısında azaltılmaya gidildi. Böylece 610 olan vali yardımcısı sayısı, iki yıllık süreçte 314'e indirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki ilçelere tecrübeli ve başarılı kaymakamların atamaları planlandı. Yapılan atamalarla söz konusu bölgelerdeki tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirilerek kaymakamsız ilçe bırakılmadı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kayyum olarak çalışan ve görev süresi biten kaymakamların başka il ve ilçelere atamaları yapıldı.

Kayyum olarak görev yapan kaymakamlardan Doğubayazıt Kaymakamı Ulaş Akhan'ın Antalya'nın Kaş ilçesine, Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın İstanbul'un Arnavutköy ilçesine, Nusaybin Kaymakamı Ergün Baysal'ın Antalya'nın Finike ilçesine ve Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı'nın Yalova'nın Çınarcık ilçesine atanmaları, söz konusu atamalara örnek olarak gösterildi.

- Genç kaymakamlara görev verildi

Yapılan atamalarla İstanbul'da 12, İzmir'de 10 ve Ankara'da 3 ilçenin kaymakamı değiştirildi.

İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerin ilçelerine ve stratejik durumu bulunan ilçelere daha genç kaymakamlar atandı.

Büyükşehir ilçelerine kadın kaymakam atama prensibine de devam edildi.

Merkezde görev yapan mülki idare amirlerinin kaymakamlık ve vali yardımcılıklarına atanmasıyla da taşra teşkilatı güçlendirildi.

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Resmi Gazete'de yayımlandı! 471 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirildiResmi Gazete'de yayımlandı! 471 Mülki İdare Amirinin görev yerleri değiştirildi
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2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi İçişleri Bakanlığı

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