Mülki idare amirleri atamaları

İçişleri Bakanlığından, 2018 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle 471 mülki idare amirinin yerinin değiştirildiği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 Yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan ya da hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 471 mülki idare amirinin görev yerleri, liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Buna göre, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında görevli 8 mülki idare amiri başka bir göreve atanırken, 8 kaymakam ve bir vali yardımcısı merkezde değişik görevlere getirildi.

Merkezde görev yapan 11 mülki idare amirinin, vali yardımcılığı ve kaymakamlığa atamaları yapıldı.

- Vali yardımcısı sayısı azaltıldı

Vali yardımcılarının kaymakamlıklara atanmasıyla vali yardımcılığı sayısında azaltılmaya gidildi. Böylece 610 olan vali yardımcısı sayısı, iki yıllık süreçte 314'e indirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki ilçelere tecrübeli ve başarılı kaymakamların atamaları planlandı. Yapılan atamalarla söz konusu bölgelerdeki tüm ilçelere kaymakam ataması gerçekleştirilerek kaymakamsız ilçe bırakılmadı.