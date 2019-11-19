Mülkiye’de Sempozyuma Alınmayan Öğrencilere Müdahale

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin 160’ıncı kuruluş yılı dolayısıyla Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile “Türkiye’nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye” başlıklı sempozyum düzenlendi. Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş’in sempozyumun onur konuğu olarak yer almasına Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencileri ve topluluklar bildiri yayınlayarak tepki gösterdi. Sempozyum öncesinde bazı öğretim görevlileri ile öğrenciler salona alınmadı. Öğrencileri kapalı bir bölüme almak isteyen okulun özel güvenlik görevlilerinin şiddet kullandığı öne sürüldü.

Olaylar üzerine Mülkiyeliler Birliği binasında basın toplantısı yapıldı. Mülkiyeliler Birliği Başkanı Dinçer Demirkent “Mülkiye değerlerine ve birikimine, akademik özgürlüklere yönelik saldırıyı kınıyoruz” dedi. Demirkent, öğrencilere şiddet uygulayanlara soruşturma açılmasını istedi, dekan ve yönetimi istifaya davet etti.

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı ve eski SBF Öğretim Üyesi Kerem Altıparmak da “Mülkiye’nin baskılar ve güç kullanma karşısında hakikati savunan öğrencileri var demek ki, öğrenci arkadaşlara teşekkür etmeyi borç biliyorum” dedi.