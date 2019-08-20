Mülteci Hakları Dernekleri Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere gönderilmesi için süre istedi

İstanbul Valiliği’nin kentte kayıtlı olmayan Suriyelilere kaydı oldukları illere gitmeleri için tanıdığı sürenin son gününe gelinirken Mülteci Hakları Dernekleri ek süre istedi. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanvekili Av. Abdullah Resul Demir yaptığı açıklamada, “20 Ağustos itibariyle kendi isteği ve arzusuyla kayıtlı olduğu şehre giden Suriyeli sayılarının çok az kaldığını düşünüyorum. Bu onlar için neredeyse imkansızdı. Bu konuda otoriteler gerekli yardımı yapmayınca problemler yaşandı. Bugün hala bir uzatma bekliyoruz” dedi.

Kaçak göçle mücadele çalışmaları kapsamında İstanbul’da kaydı olmayan Suriyelilerin, kayıtlı oldukları illere geri gönderilmeleri ile ilgili tanınan süre bugün itibariyle sona erdi. Tanınan sürede Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere gönderilmesinin imkansız olduğunu düşünen mülteci hakları dernekleri, gönderme işlemi için sürenin uzatılması talebini yeniledi.

“Göç idaresi önünde herhangi bir hareketlilik yok”

Suriyelilerin yaşadığı süreci anlatan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkanvekili Av. Abdullah Resul Demir, “Suriyeliler ülkeye girdiği andan itibaren herhangi bir şehre kayıt olmamışlardı. İl göç müdürlüklerinin kurulmasının sonra kayıt işlemleri oldu. Ancak bu kayıt işlemlerinde insanlar o zaman rastgele kayıt olmuşlardı. Bu bir zorunluluktu. İçişleri Bakanlığı 2017’de bir genelge yayınladı. Denildi ki; kayıtlı olduğu şehirlerde yaşamalılar. O genelgeden sonra Temmuz 2019 tarihine kadar herhangi bir uygulama olmadı. Suriyeliler istediği şehirde yaşadılar. Bugün de bu kadar yaşanmışlığın arkasından İstanbul’da 7-8 yıldır yaşayan Suriyelilere bir ay içerisinde ‘Kayıtlı olduğunuz şehirlere gidin’ denildi. Valiliğimizin 5 Ağustos itibariyle bir açıklaması oldu. Bu düzensiz göç ile mücadele konusunda şöyle bir açıklama oldu. Dendi ki; 12 Temmuz-5 Ağustos arasında 14 bin küsür tane yabancı geri gönderme merkezlerine gönderildi. 3 bin 500 kişi de barınma merkezlerine gönderildi. Bu sayılar kayıtsız kişilere ilişkindi. Ancak kayıtlı kişilere ilişkin bir işlem olmadı. Bugün göç idaresinin önündeyiz. Herhangi bir hareketlilik burada yok” dedi.

Açıklamanın yapıldığı Temmuz ayından itibaren Suriyelilerin olabildiğince evinden çıkmadığını ifade eden Demir, “İşlerine gitmediler. Bu mağduriyetin giderilmesiyle gerektiğini defalarca ilettik. Biz STK’lar olarak da gerek siyasi otoritelere gerekse idari otoritelere ilettik. Sürenin uzatılmasını istedik. Çünkü bu kadar kısa sürede bin 500 - 2 bin liraya kayıtsız olarak çalışan Suriyelinin evini taşıması, kayıtlı olduğu yerde ev bulması, çoluğunu çocuğunu taşıması, kayıtlı olduğu yerde iş bulması neredeyse imkansız bir süreçtir. Bununla birlikte bu süreçlerin olabildiğince mülteciler için kolaylaştırılması için de Valilik ve göç müdürlüğünce herhangi bir aksiyon alınmadı. Buradaki uygulama sıkıştı” dedi.

20 Ağustos itibariyle kendi isteği ve arzusuyla kayıtlı olduğu şehre giden Suriyeli sayılarının çok az kaldığını dile getiren Demir, “Bu onlar için neredeyse imkansızdı. Bu konuda otoriteler gerekli yardımı yapmayınca problemler yaşandı. Bugün hala bir uzatma bekliyoruz. Bu taşınma süreci ile ilgili olarak göç müdürlükleri ve valiliklerin olabildiğince Suriyelileri bilgilendirmesi ve cesaretlendirmesi gerekiyor. Göç müdürlüklerine barış ortamında girip, geri gönderilmeyeceklerinin bilinciyle buraya gelebilmelerini sağlamaları gerekmektedir” dedi.

