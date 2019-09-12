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Mülteci kaçakçısı, damda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 17:23 | Son Güncelleme

Hatay’ın Altınözü ilçesinde mülteci kaçakçılığı yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, 9 mülteciyi sınırdan Türkiye’ye geçiren Zekeriya S., jandarma ekiplerinin şüphesi üzerine takibe alındı.

Mülteci kaçakçısı, damda yakalandı

Hatay’ın Altınözü ilçesinde mülteci kaçakçılığı yapan bir şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, 9 mülteciyi sınırdan Türkiye’ye geçiren Zekeriya S., jandarma ekiplerinin şüphesi üzerine takibe alındı. Takibe alındığı fark eden Zekeriya S., aracını ve 9 mülteciyi bırakarak kaçtı. Altınözü İlçe Jandarma ve Antakya polisinin ortak araştırmasında Zekeriya S.’nin Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi’nde bir evde gizlendiği tespit edildi. Yapılan operasyonda Zekeriya S., evin damında yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Zekeriya S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 mültecinin de sınır dışı edilecekleri bildirildi.

Mülteci kaçakçısı, damda yakalandı

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