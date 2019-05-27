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Mülteci kadınlar hem bez çanta dikiyor hemde sosyalleşiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

Karabük’te ‘Artık Sıfır Atık Projesi kapsamında açılan dikiş atölyesinde çalışan mülteci kadınlar hem bez çanta dikiyor hem de sosyalleşerek yeni bir meslek öğreniyor.Türkiye’de naylon poşet tüketiminin azaltılması yönündeki çalışmalar, bez çanta kullanımını yaygınlaştırıyor.

Mülteci kadınlar hem bez çanta dikiyor hemde sosyalleşiyor

Karabük’te ‘Artık Sıfır Atık Projesi kapsamında açılan dikiş atölyesinde çalışan mülteci kadınlar hem bez çanta dikiyor hem de sosyalleşerek yeni bir meslek öğreniyor.
Türkiye’de naylon poşet tüketiminin azaltılması yönündeki çalışmalar, bez çanta kullanımını yaygınlaştırıyor. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD), Karabük Halk Eğitim Merkezi ve Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Karabük Artık Sıfır Atık Projesi” kapsamında açılan dikiş atölyesine katılan mülteci kadınlar bez çanta dikerek hem sosyalleşiyor hem de yeni bir meslek öğreniyor. 14 Mayıs’ta başlayan projeye, 25 mülteci kadın katılıyor.
SGDD Karabük Sürdürülebilir Yaşam Merkezi Yöneticisi Kamil Aycan Sarıbay, 12 makineden oluşan dikiş atölyesinde kadınların üretime katkısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, “Atölyemiz kurs saatlerinin haricinde de danışanlarımızın kullanımına açılıyor. Öyle ki, bu atölyede kendilerini geliştirmek isteyen iki erkek kardeş yaklaşık bir aylık çalışmanın sonunda bir tekstil firmasında istihdam edildi. Kadınlar ürettikleri ürünleri Karabük Esnaf Günleri’nde kendilerine ayrılan stantlarda tanıtma imkanı buldular, kendilerine özel siparişler almaya başladılar” dedi.
Karabük Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Coşkun Güven, dikiş dikmeyi öğrenen kursiyerlerin kurs sayesinde tekstil sektöründe çalışmaya hazır hale geldiğini ifade etti. Güven, mültecilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için, mesleki eğitimlerle onlara katkı sunmaya çalıştıklarını belirtti.
Karabük Halk Eğitim Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu ise bez çanta dikim kursu ile çevre duyarlılığına ve üretime katkı sağladıklarını vurguladı.
Kursiyerlerden 26 yaşındaki Afgan uyruklu Hossnia Nazari 1.5 yıldır Türkiye’de yaşadığını belirterek, “Burada terziliği öğrenebilmemiz, ileride kendi ayaklarımızın üzerinde durmamıza, kendi sorunlarımızı çözmemize yardımcı olacak. Bu kursta diğer katılımcılarla beraber Türkçe konuşmamız da dilimizi geliştirmemize yardımcı oluyor” dedi.
25 yaşındaki Omulbanin Ahmadi ise iş yapabilmek umuduyla bu mesleği öğrendiğini, bu projenin kendisine sosyal açıdan da destek olduğunu ifade etti.

Mülteci kadınlar hem bez çanta dikiyor hemde sosyalleşiyor

Mülteci kadınlar hem bez çanta dikiyor hemde sosyalleşiyor

Mülteci kadınlar hem bez çanta dikiyor hemde sosyalleşiyor

Mülteci kadınlar hem bez çanta dikiyor hemde sosyalleşiyor

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