Mülteci Kadınlar Kapadokya’da Buluştu

İçişleri Bakanlığı’nın 2019 Şubat ayı verilerine göre, Türkiye’de “geçici koruma” ve “uluslararası koruma” statüleri altındaki yarısı kadın ve kız çocuklarından oluşan kayıtlı sığınmacı sayısı 4 milyon. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDM) ise, özellikle kadın mülteci nüfusunu desteklemek üzere çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinden birisi. SGDM Gaziantep SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi Proje Koordinatörü Seda Dolaner de, Suriye, Afgan, İran ve Iraklı kadınlara yaşadıkları Türkiye’ye sosyal uyum sağlamaları hedefiyle kurs, danışmanlık gibi hizmetler sağladıklarını belirtiyor. Dolaner, “Milliyetlerinin öncesinde kadın olmak önemli ve güç veren bir şey, kadın dayanışması güç veren bir şey. Bu yıl 12’nci düzenlenen Kapadokya Kadın Günleri’ni kadın dayanışmasını güçlendirmek için düzenledik” dedi.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan kadınlardan Suriye’den göç eden 33 yaşındaki İmen Abdülcelil el-Kazım, öncelikle Türkçe dil kursu ve yetenek kursları açılmasına ihtiyaç duyduklarını söyledi. El-Kazım, “Türkiye’de biz çok yardımcı oldular. Ben bunu açıkçası böyle tahmin etmemiştim. İlk gelişimizden itibaren bize geçici kimlik kartlarımızı verdiler. Ondan sonra çocukların bir ay içerisinde okullara kaydı yapıldı. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Etkinlikte 2 bine yakın göçmen kadın, Nevşehir’deki tarihi Uçhisar Kalesi, “Üç Güzeller” olarak anılan peribacaları ile oyma mağara evlerini de ziyaret ettiler. Kadınlar Avanos’ta Arapça ve Farsça şarkılarla oyunlar oynadılar, moral depoladılar ve karşılıklı sohbetlerle sosyal deneyimlerini birbirleriyle paylaştılar.

Gera el-Mahmud da Suriye’den göç eden bir başka mülteci. “Buraya geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum, dil bilmiyordum tanıdığım kişiler de yok. Sonradan biraz alıştım dil öğrendim kurslara gittim” dedi. Gera el-Mahmud, Türkiye’ye altı yıl önce geldiğini vurgulayarak “belki daha iyi olur da Suriye’ye döneriz umudu var” diyerek yarınlardan beklentisini dile getiriyor. Suriyeli Gera, VOA Türkçe mikrofonlarına “Bizi tanımadan önce kötü zannederlerdi. Türkiye’de mutluyuz, iyi yaşıyoruz burada” açıklamasında bulundu.

Duva Sıra ise, 27 yaşında Suriyeli bir grafiker. Sıra, “Benim için en zor olan şey dil bilmemek ve uyum sağlamak. Çok sayıda Türkle tanıştım hatta çok güzel ilişkilerim oldu Türkiye’de” ifadesini kullandı. Kadınların desteğe ve dil öğretim kurslarına ihtiyacı olduğunu söyleyen Duva Sıra, “Ben çizim yapmayı çok seviyorum çocukluğumdan beri ve kendi kendime geliştirdim. Ben hep Türkiye’de dizayn üzerine işyeri açmak istedim” diyerek hayalini paylaştı.

Duva Sıra Suriye’deyken eşinden ayrılıp çocuklarıyla beraber Türkiye’ye göç etmiş. Sıra, “Herşey yoluna girerse ben burada kalmaya devam etmek istiyorum” diye konuştu.