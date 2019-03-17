Mülteci Kadınlar Kapadokya’da Buluştu

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, “Kadınlar Birlikte Güçlü” sloganıyla Suriye, İran, Irak, Afganistan’dan Türkiye’ye gelmiş 2 bine yakın mülteci kadını sosyal uyum ve dayanışma amacıyla 12. Kapadokya Kadın Günleri etkinliğinde buluşturdu.
İçişleri Bakanlığı’nın 2019 Şubat ayı verilerine göre, Türkiye’de “geçici koruma” ve “uluslararası koruma” statüleri altındaki yarısı kadın ve kız çocuklarından oluşan kayıtlı sığınmacı sayısı 4 milyon. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDM) ise, özellikle kadın mülteci nüfusunu desteklemek üzere çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinden birisi. SGDM Gaziantep SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi Proje Koordinatörü Seda Dolaner de, Suriye, Afgan, İran ve Iraklı kadınlara yaşadıkları Türkiye’ye sosyal uyum sağlamaları hedefiyle kurs, danışmanlık gibi hizmetler sağladıklarını belirtiyor. Dolaner, “Milliyetlerinin öncesinde kadın olmak önemli ve güç veren bir şey, kadın dayanışması güç veren bir şey. Bu yıl 12’nci düzenlenen Kapadokya Kadın Günleri’ni kadın dayanışmasını güçlendirmek için düzenledik” dedi.
SGDM’nin etkinliği kapsamında mülteci kadınlar, hazırladıkları kültürel desen ve renkleri yansıttıkları, kadın siluetlerine yer verdikleri metrelerce uzunluktaki “Komşu Kadın Bohçası”nı sergilediler. Etkinlik yeri olarak Kapodokya’nın seçilmesi de tarihi öneminden kaynaklanıyor.
Etkinlikte 2 bine yakın göçmen kadın, Nevşehir’deki tarihi Uçhisar Kalesi, “Üç Güzeller” olarak anılan peribacaları ile oyma mağara evlerini de ziyaret ettiler. Kadınlar Avanos’ta Arapça ve Farsça şarkılarla oyunlar oynadılar, moral depoladılar ve karşılıklı sohbetlerle sosyal deneyimlerini birbirleriyle paylaştılar.
VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan kadınlardan Suriye’den göç eden 33 yaşındaki İmen Abdülcelil el-Kazım, öncelikle Türkçe dil kursu ve yetenek kursları açılmasına ihtiyaç duyduklarını söyledi. El-Kazım, “Türkiye’de biz çok yardımcı oldular. Ben bunu açıkçası böyle tahmin etmemiştim. İlk gelişimizden itibaren bize geçici kimlik kartlarımızı verdiler. Ondan sonra çocukların bir ay içerisinde okullara kaydı yapıldı. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Gera el-Mahmud da Suriye’den göç eden bir başka mülteci. “Buraya geldiğimde hiçbir şey bilmiyordum, dil bilmiyordum tanıdığım kişiler de yok. Sonradan biraz alıştım dil öğrendim kurslara gittim” dedi. Gera el-Mahmud, Türkiye’ye altı yıl önce geldiğini vurgulayarak “belki daha iyi olur da Suriye’ye döneriz umudu var” diyerek yarınlardan beklentisini dile getiriyor. Suriyeli Gera, VOA Türkçe mikrofonlarına “Bizi tanımadan önce kötü zannederlerdi. Türkiye’de mutluyuz, iyi yaşıyoruz burada” açıklamasında bulundu.
Duva Sıra ise, 27 yaşında Suriyeli bir grafiker. Sıra, “Benim için en zor olan şey dil bilmemek ve uyum sağlamak. Çok sayıda Türkle tanıştım hatta çok güzel ilişkilerim oldu Türkiye’de” ifadesini kullandı. Kadınların desteğe ve dil öğretim kurslarına ihtiyacı olduğunu söyleyen Duva Sıra, “Ben çizim yapmayı çok seviyorum çocukluğumdan beri ve kendi kendime geliştirdim. Ben hep Türkiye’de dizayn üzerine işyeri açmak istedim” diyerek hayalini paylaştı.
Duva Sıra Suriye’deyken eşinden ayrılıp çocuklarıyla beraber Türkiye’ye göç etmiş. Sıra, “Herşey yoluna girerse ben burada kalmaya devam etmek istiyorum” diye konuştu.
Nadia Ahmedi, 39 yaşında ve Afganistan doğumlu. Ancak aile ve eş baskısıyla önce İran’a oradan Türkiye’ye göç eden bir kuaför. 14 yaşına kadar Afganistan’da yaşayan Ahmedi, “14 yıl İran’da yaşadım, eşim İran’da çok sıkıntı yaşatıyordu. Eşimden ayrıldıktan sonra benim ikametimi iptal ettirdi. İki çocuğumla beraber Türkiye’ye göç etmeye karar verdim. 11 yaşındaki bir kız çocuğuyla yabancı bir ülkede ailem olmadan ve hiçbir destek olmadan yaşamak çok zor. Sorunlarla mücadele etmek zor” diyerek yaşadıklarını VOA Türkçe ile paylaştı.
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