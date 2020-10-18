Mülteci Kadınların Heykelleşen Dramı

Kendilerine Metal Kolektif adını veren Diyarbakırlı bir grup kadın, mülteci kadınların dramını heykellerle anlatmaya çalışıyor. Kadınların yaptığı 400 heykelin satışından elde edilecek gelir mülteciler için çalışan kurumlara bağışlanacak.

Asıl mesleği hemşire olan Hediye Yaşar, yıllardır resim ve heykelle uğraşıyor. Kayapınar ilçesindeki evini atölyeye çeviren Yaşar, mesaiden arta kalan zamanlarını heykel yapmaya ayırıyor. Demir, kumaş, kil ve boya Yaşar’ın hayatının bir parçası olmuş. Sadece Yaşar değil, onu gibi 20’ye yakın kadın heykel yapmaya çalışıyor. Kendilerine Metal Kolektif adını veren bu kadınlar, heykellerinde de hemcinslerinin dramına yer veriyor. Kolektif üyesi kadınlar, çeşitli nedenlerle yaşadıkları yerlerden göç etmek zorunda kalan kadınların dramını heykellerle anlatmaya çalışıyor.

Kolektifin üyelerinden Yaşar, atölyesinin kapılarını VOA Türkçe’ye açtı. Yaşar amaçlarının, göç etmek zorunda kalan kadınların yaşadıklarına dikkat çekmek olduğunu belirterek, “Göçte kadınların biraz daha görünür olmasını istiyoruz. Erkek olduğu zaman savaşçı gibi duruyor, çocuk biraz daha olayı dramatize ediyor. Göçün gerçekliğini biraz ortaya koymak istedik. Aslında artık göç sadece savaşlardan kaynaklı değil. İleride iklim göçleri gerçekleşecek, kendini güvende hisseden ülkelerde bir gün göç etmek zorunda kalabilecekler. Göç günümüzün en büyük sorunlarından biri. Objektifleri biraz buna çevirmek istedik. Bunları bir arazide sergiledik. Sergilediğimiz arazide hiçbir yapı yok, elektrik direkleri yok. Çünkü göç böyle bir şey. Geldiğiniz yerin bir hikayesi var ama gideceğiniz yerin bir hikayesi yok. Bir bilinmezliğe doğru ilerliyorsunuz. Bu gerçekten de ürkütücü bir şey. O duyguyu vermek istedik. Umarım o duyguyu görebileceğiz” dedi.