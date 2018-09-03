Mülteci karşıtı protestolara konu olan davada karar çıktı

Cinayet, aşırı sağcıların mülteci karşıtı protestolarına neden olmuştu.Rheinland-Pfalz eyaletinin Kandel kentinde 2017 yılı sonunda 15 yaşındaki Mia adlı genç kızın sığınmacı erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğü davada, cinayetten sekiz ay sonra karar açıklandı. Landau'daki yerel mahkeme Afganistan kökenli Abdul D. adlı zanlıyı "cinayet" ve "yaralama" suçlarından gençlik yasaları uyarınca sekiz yıl altı ay hapis cezasına çarptırdı. Savcılık ve müdahil avukatlar sanık hakkında on yıl hapis cezası talep etmiş, sanığın avukatı ise yedi yıl hapis cezası alması gerektiğini savunmuştu. Zanlının 18 yaşından küçük olması sebebiyle duruşma basına kapalı olarak yapıldı.

Zanlı polise şikâyet edilmişti

15 yaşındaki Mia, 27 Aralık'ta Afgan kökenli eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Mia daha önce, kendisini tehdit ettiği için sığınmacı genci polise şikâyet etmişti. Genç kızın öldürülmesi Almanya genelinde geniş yankı bulmuş, aşırı sağcı gruplar Kandel'deki cinayeti protesto gösterilerinde hükümetin mülteci politikasını eleştirmişti. Kentte solcu gruplarsa aşırı sağcıları protesto için karşı gösteriler düzenlemişti.