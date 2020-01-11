Dünya genelinde mülteci krizi derinleşerek devam ediyor. Birleşmiş Milletler’e göre dünya, kayıtlara geçmiş en yüksek göç oranına tanık oluyor. Çatışma ve zulüm yüzünden yerlerinden olanların sayısının gelecekte daha da artması bekleniyor. Öte yandan iklim değişikliği de insanları yerlerinden ediyor. Mülteci haklarını savunanlar, yer değiştirenlerin sayısı arttıkça gelişmiş ülkelerin mültecileri ve

sığınma talep edenleri geri çevirmek zorunda kalmasından endişe ediyor. Bunun da zaten zor durumdaki mültecilerin çilesini arttırmasından korkuluyor.

Çatışma ve zulüm 2019 boyunca insanları topluluklarından ve memleketlerinden uzaklaştırmaya devam etti. Bu durum küresel mülteci krizini benzeri görülmemiş bir boyuta taşıyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden Joung-Ah Ghedini Williams, “Yerlerinden olanların toplam sayısı 70 milyon. Bunların yaklaşık 25 milyonu mülteci. Üstelik Suriye ve Venezuela’da yeni göç dalgalarıyla karşılaşıyoruz. Bu ülkelerde nüfusun azaldığına tanıklık ediyoruz,” diyor.