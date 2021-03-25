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Mülteci Kriziyle Mücadele Temaslarını Harris Yürütecek

25.03.2021 00:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkan Joe Biden, ABD’nin güney sınırında artan göçmen akışını durdurmak için Meksika ve Orta Amerika ülkeleriyle yürütülecek temaslara liderlik etmesi için Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i görevlendirdi

Mülteci Kriziyle Mücadele Temaslarını Harris Yürütecek

Başkan Joe Biden, ABD’nin güney sınırında artan göçmen akışını durdurmak için Meksika ve Orta Amerika ülkeleriyle yürütülecek temaslara liderlik etmesi için Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i görevlendirdi.

Biden’ın bu kararıyla eski California senatörü ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, üst düzey bir görev üstlenmiş olacak. Eski Başkan Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olan Biden da aynı görevi üstlenmişti.

Reuters haber ajansı bu görevin Harris için bazı siyasi riskleri de beraberinde getirdiği yorumunda bulundu. Bunun nedenlerinden biri sınırdaki göç konusunun birçok başkan için çözümü zor bir sorun olması.

Başkan Biden yönetimi, görevdeki iki ayını henüz tamamlamadan ABD’nin Meksika sınırında artan göçmen akışıyla mücadele ediyor. Demokratlar sınırdaki durumun sorumlusu olarak eski başkan Donald Trump’ın katı göçmenlik politikalarını gösterirken Cumhuriyetçiler Biden’ın göçmenlere vaatlerinin sınırdaki yığılmayı tetiklediği görüşünde.

Biden, ABD’nin göçmen akışını dizginlemek için Meksika’nın ve ‘‘Kuzey Üçgeni’’ adı verilen Honduras, Guatemala ve El Salvador’un yardımına ihtiyaç duyduğunu kaydetti, Harris’in bu ülkelerle diplomatik temas ve çabalara liderlik edeceğini belirtti.

‘‘İnsanların gelmesini önlemenin en iyi yolu ülkelerinden ayrılmayı istememelerini sağlamak’’ diyen Biden, çete şiddeti, uyuşturucu kartelleri, kasırga, sel ve depremleri göçün gerekçeleri arasında sıraladı.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise görevinin kolay olmadığını ancak çok önemli olduğunu kaydetti.

Harris, El Salvador, Guatemala ve Honduras’ta hükümetlerle, özel sektörle ve sivil toplumla temas kurarak demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü güçlendirmek, bölgede refahı arttırmak için uğraşacağını söyledi.

ABD’li yetkililer sınırda sayısı giderek artan ve çoğunluğunu beraberinde ebeveyni bulunmayan çocukların oluşturduğu göçmenlere barınak sağlamaya çalışıyor. Göçmenlerin çoğu sınırda hapishane benzeri kalabalık tesislerde kalmak zorunda kalıyor.

Görüşmeler sırasında yönetimin üst düzey yetkililerinin ve Harris’in hedefi, bölgesel çözümler üreterek kişilerin bulundukları yeri terk etmeyi ve ABD’ye sığınma başvurusu yapmayı istemeyecek duruma gelmelerini sağlamak.

Reuters haber ajansına konuşan yönetimden bir yetkili, Kuzey Üçgeni ülkelerindeki halkın düzenli ve istikrarlı bir sığınma başvurusu süreci geçirmelerini ve bu süreçte ABD’ye çok tehlikeli yolculuklardan kaçınmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

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