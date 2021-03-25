Mülteci Kriziyle Mücadele Temaslarını Harris Yürütecek

Başkan Joe Biden, ABD’nin güney sınırında artan göçmen akışını durdurmak için Meksika ve Orta Amerika ülkeleriyle yürütülecek temaslara liderlik etmesi için Başkan Yardımcısı Kamala Harris’i görevlendirdi.

Biden’ın bu kararıyla eski California senatörü ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris, üst düzey bir görev üstlenmiş olacak. Eski Başkan Barack Obama döneminde başkan yardımcısı olan Biden da aynı görevi üstlenmişti.

Reuters haber ajansı bu görevin Harris için bazı siyasi riskleri de beraberinde getirdiği yorumunda bulundu. Bunun nedenlerinden biri sınırdaki göç konusunun birçok başkan için çözümü zor bir sorun olması.

Başkan Biden yönetimi, görevdeki iki ayını henüz tamamlamadan ABD’nin Meksika sınırında artan göçmen akışıyla mücadele ediyor. Demokratlar sınırdaki durumun sorumlusu olarak eski başkan Donald Trump’ın katı göçmenlik politikalarını gösterirken Cumhuriyetçiler Biden’ın göçmenlere vaatlerinin sınırdaki yığılmayı tetiklediği görüşünde.

Biden, ABD’nin göçmen akışını dizginlemek için Meksika’nın ve ‘‘Kuzey Üçgeni’’ adı verilen Honduras, Guatemala ve El Salvador’un yardımına ihtiyaç duyduğunu kaydetti, Harris’in bu ülkelerle diplomatik temas ve çabalara liderlik edeceğini belirtti.