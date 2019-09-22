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Mülteci minibüsü kaza yaptı, organizatörler 48 bin dolarla kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2019 13:31 | Son Güncelleme

Muğla’da 18 kişilik minibüste 48 Afgan uyruklu mülteciyi taşıyan minibüs kaza yaptı.

Muğla’da 18 kişilik minibüste 48 Afgan uyruklu mülteciyi taşıyan minibüs kaza yaptı. Kaza sonrası araçta bulunan mültecilerin yanı sıra iki Türk organizatör 48 bin dolarla ormanlık alana kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 48 Afgan uyruklu mültecinin bulunduğu 34 EF 6282 plakalı minibüs kaza yaptı. Kaza sonrası araçta bulunan mülteciler ve iki Türk organizatör ormanlık alana kaçtı. Olayın Ula İlçe Jandarma Komutanlığına bildirilmesinin ardından jandarma ekipleri, kaçan 15’i kadın ve 15’i çocuk 48 Afgan mülteciyi ormanlık alanda yakaladı. Yakalanan mülteciler minibüs şoförü ve muavinin kaza sonrası kaçtığını söylerken, mültecilerin kişi başı bin dolar ödedikleri ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, kaçan iki organizatörü yakalamak için çalışma başlattı.
48 Afgan mülteciyi taşıyan minibüsün kazayı bilerek yaptığı iddia edilirken, minibüsü takip eden başka bir aracın daha bulunduğu ve iki Türk organizatörün kaza sonrası minibüsü takip eden araca binerek kaçtıkları ileri sürüldü. 18 kişilik minibüse 48 kişinin bindiği olayda saatlerdir aç oldukları öğrenilen Afgan mültecilere jandarma tarafından ekmek arası köfte ve su ikram edildi. İki Türk organizatörün 48 bin dolar ücret aldığı, mültecilere saatlerdir ne yiyecek ne de su vermediği öğrenildi.

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