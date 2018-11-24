Mülteci öğrenciler Amasra'yı gezdi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) tarafından yürütülen "Üniversitedeki İlk Günüm, Üniversitedeki En İyi Günüm" projesi kapsamında 300 Suriyeli öğrenci Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'yı gezdi.

İGAM Başkanı Metin Çorabatır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki mülteci öğrencileri kapsayan ve Avrupa Birliği'nin Suriye krizine yönelik bölgesel yardım fonu olan "Madad Fonu" tarafından finanse edilen HOPES (Suriyeliler için yüksek ve ileri öğrenim imkanları ve perspektifleri) projesi kapsamında çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ülkenin her ilinde mülteci öğrencilerin bulunduğunu ve devletin onlara eğitim imkanı tanıdığını ancak söz konusu öğrencilerin üniversitelere geldikleri ilk yıl çeşitli zorluklarla karşılaşabildiklerini dile getiren Çorabatır, hayata geçirdikleri projeyle mülteci öğrencilerin üniversiteye ısınmaları, şehri tanımaları ve uyum sağlamalarını amaçladıklarını ifade etti.

Çorabatır, projenin öğrenim döneminin başında başladığını anımsatarak, "Hocalarımız, üniversite ve eğitim sistemi hakkında bilgiler verdi. Yine projenin arkadaşlık ayağı da var. Mülteci arkadaşlarımızın hem birbirlerini tanımalarını hem de Türk arkadaşlarıyla kaynaşmalarını sağlıyoruz. Bu durum, okulda derslerinde de yardımlaşmaya, Türk öğrencilerin mülteci kardeşlerimize destek olmalarına da imkan sağlıyor, akademik performanslarına da katkı sunulmuş oluyor." dedi.