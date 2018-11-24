Mülteci öğrenciler Amasra'yı gezdi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) tarafından yürütülen "Üniversitedeki İlk Günüm, Üniversitedeki En İyi Günüm" projesi kapsamında 300 Suriyeli öğrenci Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'yı gezdi.
İGAM Başkanı Metin Çorabatır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki mülteci öğrencileri kapsayan ve Avrupa Birliği'nin Suriye krizine yönelik bölgesel yardım fonu olan "Madad Fonu" tarafından finanse edilen HOPES (Suriyeliler için yüksek ve ileri öğrenim imkanları ve perspektifleri) projesi kapsamında çalışma yürüttüklerini söyledi.
Ülkenin her ilinde mülteci öğrencilerin bulunduğunu ve devletin onlara eğitim imkanı tanıdığını ancak söz konusu öğrencilerin üniversitelere geldikleri ilk yıl çeşitli zorluklarla karşılaşabildiklerini dile getiren Çorabatır, hayata geçirdikleri projeyle mülteci öğrencilerin üniversiteye ısınmaları, şehri tanımaları ve uyum sağlamalarını amaçladıklarını ifade etti.
Çorabatır, projenin öğrenim döneminin başında başladığını anımsatarak, "Hocalarımız, üniversite ve eğitim sistemi hakkında bilgiler verdi. Yine projenin arkadaşlık ayağı da var. Mülteci arkadaşlarımızın hem birbirlerini tanımalarını hem de Türk arkadaşlarıyla kaynaşmalarını sağlıyoruz. Bu durum, okulda derslerinde de yardımlaşmaya, Türk öğrencilerin mülteci kardeşlerimize destek olmalarına da imkan sağlıyor, akademik performanslarına da katkı sunulmuş oluyor." dedi.
Ülkede yaklaşık 4 milyon mülteci bulunduğunu ve bunların 3,5 milyonunun Suriyeli olduğunu belirten Çorabatır, şunları kaydetti:
"Bu çocuklarımız ülkelerinde barış oluncaya kadar bizimle yaşayacaklar. Burada önemli olan onların kayıp jenerasyon olmaması. Özellikle kız öğrencilerin eğitimden faydalanmamaları, eğitimin dışında kalmaları gibi önemli unsurlar var. Biz bu öğrencilerimizin Türkiye'de kaldıkları sürece uyum sorunu yaşamamaları, ülke ekonomisine katkıda bulunmaları, ülkelerine dönme zamanı geldiğinde yeni bir Suriye kurmak için bilgilerini taşımalarını istiyoruz. Karabük Üniversitesi'nden 300 mülteci öğrencinin yanı sıra yine projeye Türk öğrencileri de dahil ettik, kaynaşmayı sağladık. Aralarında çok güzel arkadaşlık oluştu, birlikte bowling salonlarına, kafelere gidiyorlar. Burada, ülkedeki en önemli sorun olan uyum sorununu bir model olarak çözmeye, buna katkı sunmaya çalışıyoruz."
Küçük Liman, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Tavşan Adası ve Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören öğrenciler, gün boyu ilçeyi gezecek.
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