‘Mülteci Öğrenciler İçin Süreç Travmatik Olabiliyor’

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala mültecilerin Türk eğitim sistemine dahil olmasında ve entegrasyonunda yaşadığı zorlukları, mülteci aileler ve Türk öğretmenler Amerika’nın Sesi’ne anlattı.

Mülteciler için eğitim desteği veren özel bir kurumda 3 yıldır Türkçe Öğretmenliği yapan Ayşegül Yavuz, mülteci öğrencilerin Türk okullarında yaşadıkları zorluklara değindi. Yavuz, devlet okullarına giden mülteci öğrencilerin çok fazla olduğunu ve bu öğrencilerin okullarda çok sıkıntı yaşadığını aktardı.

Yavuz, “Dersleri anlama konusunda çok büyük sıkıntıları oluyor. Türk okullarına uyum sağlayamıyorlar ve bunu biz burada görebiliyoruz. Burası onlar için okula alışma, Türkçe duyma ve konuşma konusunda yardımcı oluyor” dedi.

Arzu Çobanoğlu “İlk amacımız çocuklarımızı Türkçe ile tanıştırmak daha sonra da ilkokula hazırlamak” diyor.

“Devlet okullarındaki müfredata çok yakın bir müfredatta eğitim veriyoruz. Biraz daha Türkçe ağırlıklı eğitim programımız var. Bunun yanında matematik, insan ve doğa gibi etkinliklerle bütün çocuklarımızı buluşturuyoruz. Çocuklarımızın bütün hareketlerini gözlemliyoruz ve bu şekilde çocuklarımızı daha iyi bir şekilde okullara hazırlıyoruz. Eğer çocuklarımız, ön hazırlıksız bir şekilde ilköğretime giderlerse bu süreç onlar için travmatik olabiliyor” ifadelerini kullandı.