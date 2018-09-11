‘Mülteci Öğrenciler İçin Süreç Travmatik Olabiliyor’

2018-2019 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala mültecilerin Türk eğitim sistemine dahil olmasında ve entegrasyonunda yaşadığı zorlukları, mülteci aileler ve Türk öğretmenler Amerika’nın Sesi’ne anlattı.
Mülteciler için eğitim desteği veren özel bir kurumda 3 yıldır Türkçe Öğretmenliği yapan Ayşegül Yavuz, mülteci öğrencilerin Türk okullarında yaşadıkları zorluklara değindi. Yavuz, devlet okullarına giden mülteci öğrencilerin çok fazla olduğunu ve bu öğrencilerin okullarda çok sıkıntı yaşadığını aktardı.
Yavuz, “Dersleri anlama konusunda çok büyük sıkıntıları oluyor. Türk okullarına uyum sağlayamıyorlar ve bunu biz burada görebiliyoruz. Burası onlar için okula alışma, Türkçe duyma ve konuşma konusunda yardımcı oluyor” dedi.
Arzu Çobanoğlu “İlk amacımız çocuklarımızı Türkçe ile tanıştırmak daha sonra da ilkokula hazırlamak” diyor.
“Devlet okullarındaki müfredata çok yakın bir müfredatta eğitim veriyoruz. Biraz daha Türkçe ağırlıklı eğitim programımız var. Bunun yanında matematik, insan ve doğa gibi etkinliklerle bütün çocuklarımızı buluşturuyoruz. Çocuklarımızın bütün hareketlerini gözlemliyoruz ve bu şekilde çocuklarımızı daha iyi bir şekilde okullara hazırlıyoruz. Eğer çocuklarımız, ön hazırlıksız bir şekilde ilköğretime giderlerse bu süreç onlar için travmatik olabiliyor” ifadelerini kullandı.
Türkiye’ye 2014 yılında gelen Suriyeli öğrenci Fatma Al Aboud ise 2015 yılından beri Türk okullarında eğitim görüyor. Şu anda 6. sınıfta okuyan Fatma, okulunu, arkadaşlarını ve ders çalışmayı çok sevdiğini ifade etti. Fatma, çok çalışıp yüksek puanlar alarak başarılı olmak istediğini söyledi.
“Çocuklarımızın eğitimi için Türkiye’ye sığındık”
Suriye’nin İdlib kentinden ilk olarak 2013 yılında Türkiye’ye sığınan Saleem ailesi bir süre sonra ülkelerine geri dönmüş. Son zamanlarda çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte tekrar Türkiye’ye kaçak yollarla gelen sığınmacı aile, şimdi çocuklarını okula kayıt ettirebilmenin yollarını arıyor.
Saleem, “2013 yılında Türkiye’ye geldik ve burada iki yıl yaşadıktan sonra tekrar Suriye’ye döndük. Geçici kimliklerimizi ülkemize dönerken Türk yetkililere teslim ettik. Bulunduğumuz bölgede çatışmalar artınca tekrar Türkiye’ye kaçak yollardan gelmek zorunda kaldık ve artık kimliğimiz yok. Bu yüzden çocuklarımı okula kayıt ettirememekten korkuyorum. Biz zaten Türkiye’ye eğitim için geldik. Çocuklarımın ileride sıkıntı çekmemeleri için okula gitmelerini çok istiyorum” dedi.
Saleem ailesinin küçük kızı Saadat de, “Türk okullarına gitmek istiyorum. Orada yeni arkadaşlarla tanışmak istiyorum. Resim yapmayı çok seviyorum” ifadelerini kullandı.
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