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Mülteci ölümlerinin durdurulmasını istediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 19:26 | Son Güncelleme

İZMİR'de, 'Emek ve Demokrasi Güçleri' adı altında bir araya gelen grup üyeleri, mülteci ölümlerindeki artışa dikkat çekip, önlem alınmasını istedi.

Mülteci ölümlerinin durdurulmasını istediler

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, 'Emek ve Demokrasi Güçleri' adı altında bir araya gelen grup üyeleri, mülteci ölümlerindeki artışa dikkat çekip, önlem alınmasını istedi.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçan ve daha iyi bir hayat için umut yolculuğuna çıkan mültecilerin birçoğu, meydana gelen kazalarda ya da denizde boğularak hayatlarını kaybediyor. Son olarak 14 Ekim Pazar günü İzmir'de bir kamyonun su kanalına devreldiği katada toplam 23 mültecinin yaşamını yitirmesinin ardından, 'İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri' adı altında basın açıklaması yapıldı. Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir araya gelen yaklaşık 50 kişilik grup, üzerinde 'Mülteci ölümleri kaza değil cinayettir' yazılı bir pankart açtı. Yapılan açıklamaya, Suriyeli kadınların da bebekleri ile birlikte destek vermesi dikkat çekti. Mülteci ölümlerinin her gün arttığına dikkat çekilen açıklamayı Halkların Köprüsü Derneği Yöneticisi Zerrin Kurtoğlu yaptı. Hemen hemen her gün gerçekleşen ölümlerin sorumlusunun Ortadoğu ve Afganistan'da savaş çıkaran emperyalist güçlerin, mültecilere onurlu bir yaşam hakkı tanımayan komşu devletlerin ve geçiş yollarını kapatan Avrupalı devletler olduğunu söyleyen Zerrin Kurtoğlu, mültecilerin umut tacirlerine itildiğini savundu.
'2018'DE 150 MÜLTECİ HAYATINI KAYBETTİ'
Ölümlerin, sınır güvenliğinin arttırılması, yeni tel örgüler çekilmesi, insanların toplama kamplarına gönderilmesi ve sınır dışı tehdidi ile engellenemeyeceğini söyleyen Kurtoğlu, "Bu politikalar ancak ölümlerin sayısını arttırır. Acil bir şekilde sınırlarınızı açın ve ölümleri durdurun, güvenli geçişi sağlayın. Ölümleri durdurun. Bütün bu failler, aslında elbirliği ile zor duruma soktukları mültecilerin hayatlarını yine elbirliğiyle umut taciri şebekelere teslim ettiler. Eğer güvenli ve legal yollar açılmış olsaydı bu umut tacirlerinin değirmeni çoktan kurutulmuş olurdu" dedi. Resmi rakamlara göre 2018 yılında Ege Denizi'nde 150 mültecinin hayatını kaybettiğini ifade eden Kurtoğlu, şunları söyledi:
"Mültecilerin yaşamlarını zorlaştıran, onları kendilerinden saymayan, onlarla dayanışma içinde hak mücadelesi vermeyen, yaşanan her sorunu mültecilerin varlığına bağlayarak onlara öfke duyan, onları kendi olumsuz koşullarının müsebbibi sayan her insan bu ölümlerden biraz sorumludur. Çünkü bu büyük bir insanlık sınavıdır."
Herkesin bir gün mülteci olabileceğimiz gerçeğiyle davranması gerektiğini ifade eden Zerrin Kurtoğlu, mültecilerin insan haklarına erişimini sağlamak için onlarla birlikte mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.
Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

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Mülteci ölümlerinin durdurulmasını istedilerMülteci ölümlerinin durdurulmasını istediler

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