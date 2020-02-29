Mülteci Örgütlerinden Kontrolsüz Geçiş Uyarısı

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte, Avrupa’ya ulaşmak isteyen Türkiye’deki mülteciler Yunanistan ve Bulgaristan sınırı ile Ege kıyılarında yoğunlaşmaya başladı. Ancak mülteci hakları alanında çalışan sivil toplum kuruluşları bu durumun yeni ölümlere yol açabileceği uyarısında bulundu. İzmir’deki Halkların Köprüsü Derneği Başkanı Üstün Reinart VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “Bu, çok tehlikeli ve üzücü bir durum. Çünkü, Türkiye’nin kapıyı açması demek, Avrupa ülkelerinin sınırlarını açması demek değil. Tam tersine daha ağır güvenlik önlemleriyle sınırları kapatıyorlar. Yunanistan sınırında, oraya ulaşan göçmenlerin gazla karşılaştıklarını, gaz bombaları atıldığını duyduk. Çok tehlikeli bir iş bu. Zaten sınırlar kapalıyken de denizlerde çok fazla ölümler ortaya çıkıyordu. Şimdi bu sayılar artacaktır. İnsanların tampon bölgelerde yığılmasıyla insani felaketler, çok acı durumlar çoğalacak” diye konuştu. “Mülteciler tehdit ve pazarlık unsuru olarak kullanılmasın” Reinart, “Biz tabii çok uzun zamandır sınırlar açılsın, Avrupa daha çok mülteci alsın diyoruz. Ama Türkiye’nin mültecileri bir tehdit ve pazarlık unsuru olarak kullanmasına da her zaman karşı çıktık. Bunun yanlış, çok çirkin bir şey olduğunu düşünüyoruz. Çünkü pazarlık ve tehditler insan hayatları üzerinden yürütülüyor. Bu trajik bir şey ve trajedilere yol açacağını düşünüyoruz” dedi.

Avrupa’nın mülteciler konusundaki politikasını eleştiren Reinart şunları söyledi: “Avrupa’nın ‘Aman bu insanlar gelmesin. Türkiye ne isterse pazarlığı sürdürelim, kapıları kapalı tutalım’ demesi çok yanlış. Avrupa’nın da daha çok mülteci alması gerektiğini ve zaten savaşlardan kaçan insanların yaşama imkanını bulabilmesi gerektiğini savunuyoruz. Fakat birdenbire Türkiye’nin peki öyleyse kapıları açıyorum demesi de insanlara yaşama imkanı verecek bir davranış değil. Avrupa daha çok mülteci almalı ama Türkiye’nin ‘niye beni Suriye’de desteklemiyorsunuz, alın size’ diyerek insanları neredeyse canlı kalkan gibi öne sürmesi de olumlu sonuç verebilecek bir davranış değil.” Avrupa Birliği’ne ve bölge ülkelerine mülteci politikalarını 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi’ne uygun olarak insanı temelde ele alma çağrısı yapan Reinart, “Çoğalan şehit sayısıyla birlikte Türkiye’deki söylem de mültecilere karşı tehlikeli bir nefret söylemine dönüşmeye başladı. ‘Suriyeliler bu ülkede keyif çatıyor, bizim askerlerimiz Suriye’de ölüyor’ gibi bir söylem ortaya çıktı. Bu da çok korkutucu ve tehlikeli” ifadesini kullandı.