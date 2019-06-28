Mülteciler etkinlikte buluştu

Bu huzurun devamı için herkese düşen sorumluluklar olduğunu ifade eden Kadıoğlu, "Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olarak bizim üstümüze düşen görev, ülkemizdeki yabancıların toplumla olan karşılıklı uyumunu kolaylaştırmak, yabancıların hayatlarını idame etmelerine yardımcı olacak iş ve işlemleri yerine getirmektir." dedi.

"Dünya Kültürlerinin Buluşma Noktası Türkiye" sloganıyla düzenlenen etkinliğe, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli, İGAM Başkanı Metin Çorabatır, Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği Başkanı Cenk Sarıgöl ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Türkiye Temsilcisi Mehmet Tütüncü ile çeşitli uyruktan yabancılar katıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Keçiören Belediyesi, İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) öncülüğünde ve çeşitli derneklerin desteğiyle "Dünya Mülteciler Günü" kapsamında Keçiören'de etkinlik düzenlendi.

Mültecilerin uyumu için ülkenin tüm noktalarında yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını anlatan Kadıoğlu, bu kapsamda gerçekleştirilen uyum buluşmalarından bahsetti.

Kadıoğlu, "Buluşmaların her biri, Suriyeli ve yabancıların hak ve yükümlülerini doğru bilmesi adına büyük önem taşıyor. Kendi vatandaşımızın da uyuma ihtiyacı olduğunu bilerek doğru bilinen yanlışlar noktasında görsel, yazısal materyaller hazırlıyoruz ve bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bilinmeyen tüm doğruları anlatmak üzere sıkı bir şekilde çalışacağız." diye konuştu.

- "Türkiye ağır bir yük altında"

Keçiören Belediye Başkanı Altınok ise Türkiye'nin yasa dışı göçle mücadele konusunda ağır bir yük altına girdiğini, Orta Doğu ülkelerindeki iç karışıklık nedeniyle insanların zor durumda olduğunu bildirdi.

Çok sayıda kişinin ülkesinden ve ailesinden ayrılmak zorunda kaldığına işaret eden Altınok, yeni göçmen hareketlerine neden olabilecek savaşların çıkmaması yönündeki temennisini dile getirdi.

Altınok, ülkelerinden ayrılmak zorunda kalanların sessiz çığlığına dünya kamuoyunun kayıtsız kalmaması gerektiğini ifade etti ve bu kişilerin yeniden vatanlarına dönmesini diledi.