Mülteciler Pandemi Sürecinden Nasıl Etkilendi?

“Mültecilerle ilgili projeler durdu’’

Pandemi sürecinin başlaması ile birlikte mültecilerle ilgilenen tüm projelerin durduğunu belirten Ravda Nur Cuma, “Tüm işler durdu çünkü artık sokakta insan yoktu ve insanlar evlerinde kalmak, dükkanlarını ve şirketlerini kapatmak zorunda kaldılar. Çünkü kısıtlama diye bir şey oldu. Özellikle mültecilerle ilgili projeler kapatıldı ve Corona döneminde mülteci projeleri sadece sosyal medyada olmaya başladı. Ayrıca organizasyonların çoğu durmaya başladı, evden ve sosyal medyadan çalışmaya karar verdiler. Özellikle ailesinde evi geçindiren kimsesi olmayanlar, günlük ücret alanlar için çok zor oldu. Çünkü günlük olarak çalışıyorlar para kazanmak için, Corona nedeniyle her şey durdu. Gördüğünüz gibi her şeye rağmen mülteciler çok etkilenmemişler ve Corona konusunu çok önemsemediler. Çünkü onların çocukları var ve çalışmalı ve para kazanmalılar. Tabii ki iş de az’’ dedi.

“Sistem Türkçe’ye döndü, çocuklar dersleri anlamıyorlar’’

Suriyeli mülteci çocukların okuduğu okullarda ders dilinin Türkçe olmasının çocukların dersleri anlamalarına engel olduğunu ifade eden Ravda Nur Cuma, “Eğitim sistemi ile de sorunlar yaşanmıştı çünkü üniversiteler ve okullar kapandı. En çok sorun yaşayan, küçük öğrenciler. Özellikle Türkçe kurslarına giden Suriyeli çocuklar çok zorlandı. Bildiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti okulların sistemini Arapça'dan Türkçe'ye çevirdi. Türk dili zor geliyor bazı çocuklara. Bazıları hala Türkçe konuşamıyorlar, dersleri anlamıyorlar. Aniden okulda dersler, kurslar durdu. Her şeye çevrimiçi olarak devam etmek zorunda kaldılar. Tabii ki çok büyük kolaylıklar da oldu ama ben bakıyorum ki Türkçe konusunda öğrencilerin arasındaki mesafe çok açıldı ve gelecek yıl da bunu göreceğiz. Bunun için benim tüm organizasyonlara tavsiyem dil konusu üzerinde durmaları ve çocukların Türkçesini geliştirmeleri. Yardımcısı olmayan ailelere odaklanalım çünkü onlar günlük olarak çalışıyorlar ve para kazanıyorlar. Hayatlarına devam etmede çok zorlandılar. Tabii ki hepimiz evdeydik çünkü kısıtlama oldu. Her zaman diyorum, evet evde kal, ama asla insanlığı unutma ve bu kişilere yardım et, onların sesini duyurmaya çalış. Mültecilerin kendilerini Corona'dan koruması için maske ve eldiven dağıtıldı. Ama insanlar bunu çok önemsemedi. Türkiye Cumhuriyeti bir şeyler yapmaya çalıştı, ama yeterli olmadı. Şu an Suriyeliler sokakta maskesiz, eldivensiz yürüyor. Türklere göre Suriyelilerde Corona vaka sayısı çok olmadı ama aynı zamanda Corona'ya karşı koruma yoktu ve hayatlarına devam etmek için sokaklarda çalışıyorlar’’ diye konuştu.