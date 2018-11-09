HABER

"Mülteciler problem değil bir fırsat"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 14:31 | Son Güncelleme

AB tarafından mali olarak desteklenen "Suriye Krizine yanıt olarak Türkiye'de Dayanıklılık" projesinin resmi açılış toplantısı yapıldı - AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "Mülteciler bir problem değildir, aynı zamanda topluma verecekleri katkılarla da önemli bir fırsattır" - BM Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Irena Vojkov-Sollorano: - "Mülteci demek bir kimsenin terk edilmesi demek değildir. Onlara bir aile ortamı vermek, yardım etmek bizim görevimizdir" - UNDP Türkiye Ofisi Direktörü Claudio Tomasi; -"Türkiye tarihte görülmemiş bir mülteci akınıyla mücadele etmek durumunda kaldı"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Mülteciler bir problem değildir, aynı zamanda topluma verecekleri katkılarla da önemli bir fırsattır." dedi.

AB tarafından mali olarak desteklenen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan "Suriye Krizine yanıt olarak Türkiye'de Dayanıklılık" projesinin resmi açılış toplantısı Ankara'da yapıldı.

Yaklaşık 55 bin Suriyelinin faydalanması hedeflenen projenin resmi açılış toplantısına, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi Irena Vojkov-Sollorano, UNDP Ülke Direktörü Claudio Tomasi, Cumhurbaşkanlığı FRIT (AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı) Fonu Baş Koordinatörü Halil Afşarata, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez katıldı.

- "Mülteciler topluma verecekleri katkılarla da önemli bir fırsattır"

Berger yaptığı konuşmada, Suriyelilere yalnızca insani yardımlarla faydalı olunamayacağını belirterek, Suriyeli mültecilere doğru ortamı sunarak onları topluma katkı verebilecek bireyler haline getirmek gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin Suriyeli mültecilere gösterdiği diplomatik ve toplumsal çabaların oldukça başarılı olduğuna değinen Berger, "Türkiye’de bulunan Suriyelilerin yarıya yakını çalışma kapasitesine sahip kişilerdir. Projenin amacı mültecilere kendi hayatlarını yeniden inşa etme yolunda katkıda bulunmaktır. Mülteciler bir problem değil, aynı zamanda topluma verecekleri katkılarla da önemli bir fırsattır." şeklinde konuştu.

Berger, mültecilerin iş hayatına erişimlerinin sağlanmasının önemine işaret ederek, bu konuda Türkiye'ye desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Türkiye ile AB'nin yakın şekilde mülteciler için çalıştıklarını belirten Berger, "Sosyo-ekonomik alanda 200 milyon avroluk bir kaynak ayırdık. Şu anda mültecilere yönelik yürütülen 72 proje var. Bu projelerle, mülteciler konusunun insani yardımdan daha çok, ekonomik sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alınması gereken bir konu olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.
\

- "Mülteci olmak bir tercih değildir"

Mültecilerin küresel durumlarının çok kötü olduğunu aktaran BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi Sollorano, Türkiye'nin mülteciler konusunda büyük çaba gösterdiğini ve bu projenin de bu çabaların bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Sollorano, "Mülteci olmak bir tercih değildir. İnsanların hiç öngöremedikleri bir şeydir. Mülteci demek bir kimsenin terk edilmesi demek değildir. Onlara bir aile ortamı vermek, yardım etmek bizim görevimizdir. Bu proje onlara yardımcı olmayı hedefleyen bir projedir." diye konuştu.

UNDP Türkiye Ofisi Direktörü Claudio Tomasi, projeyle Suriyeli mültecilerin istihdamı konusunda "uzun dönemli ve istikrarlı sonuçlar" beklediklerini belirtti.

Tomasi, Suriye’deki iç savaşla birlikte, "Türkiye tarihte görülmemiş bir mülteci akınıyla mücadele etmek durumunda kaldı. Krizin başından bu yana Türkiye hükümeti ve halkı Suriyeli mültecilere büyük cömertlik gösterdi." dedi.

Türkiye’nin çok boyutlu bu kriz karşısında sürekli çözüm arayan taraf olduğuna değinen Tomasi, projeyle istihdam, insani yardım, eğitim ve sosyal hizmetlerin bir arada sunulduğunu ifade etti.

Strateji Geliştirme Daire Başkanı Afşarata, "70 milyon altyapı finansmanının bir an önce imzalanmasını temenni ediyoruz. Ayrıca özellikle doğu illerimizde altyapının yanı sıra üst yapı ihtiyacı da var. Sadece altyapı yapmak yetmiyor, üstyapıya da kaynak aktarmak önemli." dedi.

Konuşmaların ardından UNDP ile Türk Kızılayı arasında protokol metni imzalandı.

Bütçesi 50 milyon avro olan proje ile Türkiye'nin 11 ilinde yeni iş alanları açılması, belediye hizmetleri ve yetişkinler için Türkçe eğitimi hedefleniyor.

PARTNER11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!11.11’in mucidi Aliexpress’in çılgın indirimlerine hazır olun!
Taksim Meydanı'nda itfaiyeden kedi kurtarma operasyonuTaksim Meydanı'nda itfaiyeden kedi kurtarma operasyonu
Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vurulduOkula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Suriye Krizine yanıt olarak Türkiye'de Dayanıklılık" Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christ

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

İlginizi Çekebilir

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten 2 yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

Tanıtım filminde Fethullah Gülen benzerliği başlarını yaktı

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atilla Taş gözaltına alındı!

Atilla Taş gözaltına alındı!

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Okula giren pitbull cinsi köpek polis tarafından vuruldu

Ordu’da öğrenciler Atatürk silüeti oluşturdu

Ordu’da öğrenciler Atatürk silüeti oluşturdu

Şaşkınlık veren kaza! Sultangazi'de temizlik işçisine iki tramvay çarptı

Şaşkınlık veren kaza! Sultangazi'de temizlik işçisine iki tramvay çarptı

Milli Savunma Bakanı Akar’dan 10 Kasım mesajı

Milli Savunma Bakanı Akar’dan 10 Kasım mesajı

10 bin kişi atalarının izinden yürüdü

10 bin kişi atalarının izinden yürüdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.