"Mülteciler problem değil bir fırsat"

Yaklaşık 55 bin Suriyelinin faydalanması hedeflenen projenin resmi açılış toplantısına, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi Irena Vojkov-Sollorano, UNDP Ülke Direktörü Claudio Tomasi, Cumhurbaşkanlığı FRIT (AB'nin Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı) Fonu Baş Koordinatörü Halil Afşarata, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez katıldı.

AB tarafından mali olarak desteklenen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan "Suriye Krizine yanıt olarak Türkiye'de Dayanıklılık" projesinin resmi açılış toplantısı Ankara'da yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Mülteciler bir problem değildir, aynı zamanda topluma verecekleri katkılarla da önemli bir fırsattır." dedi.

Türkiye’nin Suriyeli mültecilere gösterdiği diplomatik ve toplumsal çabaların oldukça başarılı olduğuna değinen Berger, "Türkiye’de bulunan Suriyelilerin yarıya yakını çalışma kapasitesine sahip kişilerdir. Projenin amacı mültecilere kendi hayatlarını yeniden inşa etme yolunda katkıda bulunmaktır. Mülteciler bir problem değil, aynı zamanda topluma verecekleri katkılarla da önemli bir fırsattır." şeklinde konuştu.

Berger, mültecilerin iş hayatına erişimlerinin sağlanmasının önemine işaret ederek, bu konuda Türkiye'ye desteklerinin devam edeceğini vurguladı.

Türkiye ile AB'nin yakın şekilde mülteciler için çalıştıklarını belirten Berger, "Sosyo-ekonomik alanda 200 milyon avroluk bir kaynak ayırdık. Şu anda mültecilere yönelik yürütülen 72 proje var. Bu projelerle, mülteciler konusunun insani yardımdan daha çok, ekonomik sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alınması gereken bir konu olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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- "Mülteci olmak bir tercih değildir"

Mültecilerin küresel durumlarının çok kötü olduğunu aktaran BM Türkiye Mukim Koordinatörü ve UNDP Mukim Temsilcisi Sollorano, Türkiye'nin mülteciler konusunda büyük çaba gösterdiğini ve bu projenin de bu çabaların bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.