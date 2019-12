Mültecilerden oluşan 'Neşeli Kadınlar Komitesi' hayatlara dokunuyor

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- SIĞINMACILAR ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nin(SGDD) 'Mültecilerin Sosyal Uyumu Projesi' kapsamında, Irak ve Suriye’den Türkiye’ye gelen 4 mülteci kadın 'Neşeli Kadınlar Komitesi'ni kurdu. Ardından da komite, 34 mülteci kadının katılımyla bir koro oluşturdu. Amaçları kadınların yüzlerinde tebessüm yaratmak olan komite, mülteci kadınların sosyalleşmesi için çaba harcayacak.

Her birinin hikayesi birbirinden farklı, Irak ve Suriye’den Türkiye’ye gelen 4 mülteci kadın, SGDD'nin Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle sürdürdüğü 'Mültecilerin Sosyal Uyumu Projesi' kapsamında, Denizli’de biraraya geldi. ‘Neşeli Kadınlar Komitesi’ni kuran Suhair Abdulateef Shafeeq Al Sheıqh (51), Huzame Horzum (35), Amaleed Naser Sharhan Alzuhaırı (37) ve Aliaa Albakkour (46), yaşadıkları kötü günleri geride bırakarak, daha mutlu bir hayat için kolları sıvadı. Denizli Çok Yönlü Destek Merkezi’nde gerçekleştirilecekleri çalışmaları kapsamında, komite, ilk olarak 34 mülteci kadından oluşan bir koro kurdu. Koro, kadınların kendi dillerindeki şarkıların yanı sıra Türkçe şarkılar da seslendirecek.

'HAYATIMIZI YENİLEYECEK BİR ŞEY YAPMAMIZ GEREKİYORDU'

5 yıl önce Irak’tan gelen Suhair Abdulateef Shafeeq Al Sheıqh (51), düzenledikleri bir gezinin ardından ne kadar neşeli olduklarını fark ettiklerini belirterek, "Bu duyguyu çok uzun zamandır hissetmiyorduk. Bu his bizi çok mutlu etmişti. Ondan sonra 'Neşeli Kadınlar' olduk. Kadınları koroya davet ettiğimizde, koro çalışmasına başlayınca ne kadar mutlu olduklarını gördük. Mülteci kadınları gülerken görmek bizi çok mutlu etti" dedi.

Suriyeli Huzame Horzum (35) da, "Biz mülteci kadın grubuyuz. Böyle olduğumuz için kesinlikle her birimizin bir problemi var. Her birimiz Türkiye'de zor şartlardan geçiyoruz ama artık bu dönemi mutluluğa çevirmek istiyoruz. Hayatımız boyunca hep mutsuz olamayız. Çocuklarımın Suriye’de gördükleri yetti. Hayatımızı yenileyecek bir şey yapmamız gerekiyordu. Koro bizi mutlu eden bir ortam, bizim hayatımıza yenilik getirdi" diye konuştu.

'KOMİTE HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ'

37 yaşındaki Amaleed Naser Sharhan Alzuhaırı ise hüzünlü havadan uzaklaşmak için koro kurduklarını belirterek, "Yapacağımız şeyin mutluluk veren bir şey olmasını ve severek katılabileceğimiz bir çalışma olmasını istedik" diye konuştu.

Kadınların yaşadıklarını ve kültürlerini müzik üzerinden ifade edeceklerini belirten Aliaa Albakkour (46), Türkçe ve Arapça şarkılar söylemek istediklerini aktardı. Albakkour, "Neşeli Kadınlar Komitesi hayatıma çok şey kattı, çok şey değişti. Farklı bir hayata girdim. Eskiden yalnız başıma evde otururdum. Mahallemden başka bir şey bilmiyordum. Hayatım çok değişti" diye konuştu.

'TÜRKÇE ŞARKILAR SÖYLEYEREK, TÜRKİYE SEVGİLERİNİ AKTARACAKLAR'

SGDD Mültecilerin Sosyal Uyumu Projesi Koordinatörü Hanen Çiftdoğan, Türkiye’deki her bir mültecinin yeni bir hikaye yazmaya çalıştığını belirterek, "Kadınlar özellikle bu konuda daha ön plana çıkıyor. Neşeli Kadınlar Komitesi ile kadınlar hem sosyalleşiyor hem de sosyal uyumu yakalıyorlar. Bence bu kadınların kendilerini daha iyi hissetmeleri için çok güzel bir etkinlik ve biz de SGDD olarak kadınların bu çalışmasına elimizden gelen desteği sağlıyoruz" dedi.

SGDD Denizli Çok Yönlü Destek Merkezi Sosyal Uyum Çalışanı Mücahit Mustafa Kaya da "Türkçe Konuşma Kulübü’nde buluşan kadınlar bir komite kurmak istediklerini söylediklerinde çok mutlu olmuştuk. Komitenin adının ne olabileceğini konuşurken kadınlardan 'Neşeli Kadınlar önerisi geldi. Hiç beklemediğimiz ama çok güçlü ve iyileştirici bir isimdi. Dört kadın tarafından kurulan komitedeki sayı daha sonra 23'e ulaştı. Neşeli Kadınlar Komitesi ilk iş olarak bir koro kurmaya karar verdi. Davet ettikleri arkadaşlarıyla beraber 34 kişilik bir kadın korosu kuruldu. Kadınlar sadece kendi ana dillerinde şarkı söylemek istemediler. Türkçe şarkılar da söylemek onlar için çok önemliydi. Çünkü Türkiye'yi ne kadar çok sevdiklerini de Türk halkına aktarmak istemekteydiler. Neşeli Kadınlar korosunun Türkler ile mültecilerin aslında ne kadar da ortak duyguları paylaştıklarını evrensel bir dil olan müzik üzerinden birbirlerine aktaracaklarını düşünüyorum" diye konuştu.

