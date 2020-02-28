'Mültecilere Avrupa'nın kapıları açıldı' haberine Demet Akalın çok sevindi

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra mülteciler Yunanistan ve Bulgaristan'a gidebilmek için harekete geçti.

Bu haberler sosyal medyaya düşünce Demet Akalın hemen bir paylaşım yaptı. Demet Akalın sınır kapılarının açılması haberine "İnşalllah doğrudur" paylaşımıyla yanıt verdi. Akalın ülkedeki mülteciler için yaptığı yorumlarla sosyal medyada dikkat çekti.

İşte o paylaşım: