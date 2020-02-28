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'Mültecilere Avrupa'nın kapıları açıldı' haberine Demet Akalın çok sevindi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 10:10 | Son Güncelleme

İdlib'deki Türk askerlerine yapılan saldırının ardından Türkiye AB’ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı. Bu kararın ardından şarkıcı Demet Akalın yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

'Mültecilere Avrupa'nın kapıları açıldı' haberine Demet Akalın çok sevindi

Suriye'de rejim güçlerinin İdlib'deki Türk askerlerine yönelik hava saldırısının ardından Türkiye'nin AB'ye gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldığı yönündeki açıklamalardan sonra mülteciler Yunanistan ve Bulgaristan'a gidebilmek için harekete geçti.

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket ettiMülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Bu haberler sosyal medyaya düşünce Demet Akalın hemen bir paylaşım yaptı. Demet Akalın sınır kapılarının açılması haberine "İnşalllah doğrudur" paylaşımıyla yanıt verdi. Akalın ülkedeki mülteciler için yaptığı yorumlarla sosyal medyada dikkat çekti.

İşte o paylaşım:

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Anahtar Kelimeler:
Mültecilere Avrupa, demet akalın, idlib,

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