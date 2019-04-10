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Mültecilere hijyenik tuvalet

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 19:03 | Son Güncelleme

ECZACIBAŞI Holding İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü Emre Eczacıbaşı, Melinda ve Bill Gates Vakfı ile birlikte, portatif tuvalet ve sıhhi tesisat sistemlerinin tasarım ve uygulanmasını içeren proje hazırladıklarını söyledi.

Mültecilere hijyenik tuvalet

ANKARA, (DHA)- ECZACIBAŞI Holding İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü Emre Eczacıbaşı, Melinda ve Bill Gates Vakfı ile birlikte, portatif tuvalet ve sıhhi tesisat sistemlerinin tasarım ve uygulanmasını içeren proje hazırladıklarını söyledi. Eczacıbaşı, "Geliştireceğimiz sistemle, mevsimlik işçilerin ve kamplarda yaşayan mültecilerin sağlık ve hijyen koşullarına kavuşmasını sağlayacağız" dedi.
Dışişleri Bakanlığı ile Melinda ve Bill Gates Vakfı tarafından Ankara'da düzenlenen çalıştayda 'İnsani yardım ve acil durum müdahalesi alanında inovasyon' konusu ele alındı. Çalıştaya katılan Eczacıbaşı Holding İnovasyon ve Girişimcilik Koordinatörü Emre Eczacıbaşı, ekonomik, çevresel ve sosyal güçlerin kesişiminde bugün karşılaşılan sorunların, giderek daha karmaşık hale geldiğini söyledi. Eczacıbaşı, dünyanın en acil ve görünür sorunları için bile, etkili ve kalıcı çözümler üretme konusunda sorun yaşandığını vurgulayarak, "Bir yandan bu zorlukların üstesinden gelmemizi sağlayacak yöntemler ararken, bir yandan da önceki çabaların neden beklenen sonuçları veremediğine kafa yormalıyız" dedi.
'GELECEK, BÜYÜK BİR DEĞİŞİMİ BERABERİNDE GETİRİYOR'
Emre Eczacıbaşı, inovasyonun bu sorunlara sürdürülebilir ve etkili çözümler bulma arayışında en büyük araç olduğunu kaydetti. Eczacıbaşı, "Alışılagelmiş iş birliği yöntemleri de dahil olmak üzere, bu küresel sorunları çözmek için kullandığımız yöntemlere yeni perspektifler ekleyerek ufkumuzu genişletmeliyiz. Gelecek, büyük bir değişimi beraberinde getiriyor. Dünyanın kaynak ve fırsatlarını herkesin eşit olarak paylaşmasının öncelikli olacağı bir değer sistemine geçiyoruz. Geleceğin başarısı, iş birliği ve paylaşımda yatıyor. Bugün bir zorluk olarak karşımıza çıkan sürdürülebilirlik, yarın için önemli fırsatlar sunuyor" diye konuştu.
'MÜLTECİLER İÇİN PORTATİF TUVALET'
Eczacıbaşı Topluluğu'nun Melinda ve Bill Gates Vakfı ile birlikte başlattığı pilot proje hakkında da bilgi veren Emre Eczacıbaşı, "Portatif tuvalet ve sıhhi tesisat sistemlerinin tasarım ve uygulanmasını içeren proje, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne hizmet ediyor. Asırlık bir soruna sürdürülebilir ve yenilikçi bir çözüm üretmek için, farklı paydaşların yeni ve etkileyici bir iş birliği modeliyle güçlerini nasıl birleştirebileceğinin harika bir örneğini temsil ediyor. Geliştireceğimiz sistemle, mevsimlik işçilerin ve kamplarda yaşayan mültecilerin sağlık ve hijyen koşullarına kavuşmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.
Emre Eczacıbaşı, 77 yıldır çağdaş, kaliteli ve sağlıklı yaşamın öncüsü olan Eczacıbaşı Topluluğu'nun, ülkenin ihtiyaçlarına hizmet etmek için küresel bilgi, bakış açısı ve çözümleri yerelleştirmenin ne kadar önemli olduğunu bildiklerine dikkat çekti. Sahip oldukları birikim ve deneyimle bu projeye katkıda bulunacaklarını belirten Eczacıbaşı, "Proje sürecinde önceliğimiz, sorunu kültürel ve insani boyutta olduğu kadar, bilimsel ve teknik açıdan ele almak olacak" diye konuştu.

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Mültecilere hijyenik tuvalet

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