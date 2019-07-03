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Mültecileri kurtardığı için suçlanan kaptan serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2019 14:49 | Son Güncelleme

Libya’dan ayrılan 53 göçmeni Akdeniz’de kurtararak engellemelere rağmen göçmenleri İtalya’nın Lampedusa Adası’na götüren Sea-Watch 3 gemisi kaptanı Carola Rackete serbest bırakıldı.Libya’dan ayrılan 53 göçmeni Akdeniz’de kurtaran ve engellemelere karşı çıkarak göçmenleri İtalya’nın Lampedusa Adası’na bırakan Sea-Watch 3 gemisi kaptanı Carola Rackete ev hapsine alınmıştı.

Libya’dan ayrılan 53 göçmeni Akdeniz’de kurtararak engellemelere rağmen göçmenleri İtalya’nın Lampedusa Adası’na götüren Sea-Watch 3 gemisi kaptanı Carola Rackete serbest bırakıldı.
Libya’dan ayrılan 53 göçmeni Akdeniz’de kurtaran ve engellemelere karşı çıkarak göçmenleri İtalya’nın Lampedusa Adası’na bırakan Sea-Watch 3 gemisi kaptanı Carola Rackete ev hapsine alınmıştı. Rackete’nin yönetimindeki Sea-Watch 3 gemisi, limana yanaşmasını engellemeye çalışan bir polis teknesini sıkıştırırken Rackete, "savaş gemisine direniş ya da şiddet eyleminde bulunma" ile suçlanmıştı. Yaşananların geniş yankı uyandırmasının ardından Rackete, Sicilya Adası’ndaki Agrigento ön soruşturma hakiminin kararıyla serbest bırakıldı. Rackete’nin tutuklanması için gerekçe olmadığını savunan hakim, “göçmenlerin hayatını kurtarmak için gerekenin yapıldığını” dile getirdi.

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