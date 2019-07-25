Mültecileri Taşıyan Tekneler Battı: 150 Kayıp

Libya açıklarında mültecileri taşıyan teknenin batması sonucu 150 kişinin kaybolduğu belirtildi. Kayıpların ölümüş olabileceğinden endişe ediliyor.

Bir Birleşmiş Milletler (BM) yetkilisi olayı, “Bu yıl Akdeniz’de gerçekleşen en kötü trajedi” olarak niteledi.

Libyalı yetkililer yaklaşık 300 mülteciyi taşıyan iki teknenin başkent Trablus’un 120 km açıklarında battığını, 137’sinin kurtarıldığını belirtti.

BM yetkililerine göreyse kurtarılanların sayısı 147.

BM Mülteciler Dairesi Sözcüsü Charlie Yaxley, 150 sığınmacının kayıp olduğunu, bu kişilerin hayatlarını kaybettiğinin düşünüldüğünü belirtti.

Ocak ayında Libya açıklarında 117, Mayıs ayında da 65 kişi hayatlarını kaybetmişti.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, olayı Akdeniz’de bu yıl gerçekleşen en kötü trajedi olarak niteledi ve Avrupa ülkelerine kurtarma faaliyetlerine yeniden başlama çağrısı yaptı. Avrupa Birliği’nin aldığı bir kararla Akdeniz’de kurtarma çalışmaları artık yürütülmüyor.

