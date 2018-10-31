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Mültecileri tekmeleyen Macar kameraman aklandı

31.10.2018 14:13 | Son Güncelleme

Macaristan Yüksek Mahkemesi, mültecilere tekme atarken ve kucağında çocuğu olan bir babayı çelme takarak yere düşürürken görüntülenen kameramanı akladı.

Petra Laszlo adlı Macar kameraman Eylül 2015'te Macaristan-Sırbistan sınırında yaşanan olaydan sonra üç yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak cezası ertelenmişti.

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Kameramanın polisle arbede sonrasında kaçmaya çalışan mültecilere saldırısı dünya genelinde tepkiye neden olmuştu.

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'SUÇ DEĞİL, KABAHAT'

Yüksek Mahkeme'de görülen davada yargıç, Laszlo'nun davranışının "suç" değil "kabahat" olduğuna hükmetti. Yargıç bununla birlikte kameramanın davranışın "ahlaka aykırı" ve "gayri-meşru" olduğunu söyledi.

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2015'te büyük bölümü Suriyeli çok sayıda mülteci, diğer Avrupa ülkelerine gidebilmek için Macaristan'a akın etmişti.

Olayın ardından sağcı televizyon kanalı N1TV Laszlo'yu işten çıkardı.

Laszlo'nun çelme takarak yere düşürdüğü baba oğluyla birlikte İspanya'ya yerleşmiş ve futbol antrenörlüğü teklifi almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
mülteci tekme macar kameraman belgesiz göçmen Petra Laszlo

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
adam kalkıp vursaydı 10 yıl hapis yerdi.
her doğru iş heryerde yapılmaz
Yasin yılmaz bir gün senin de başına gelirse o zaman anlarsın
Ne bekliyorduk ceza almasını mı bekliyorduk gerçekten? Sözde insan hakları havarisi Avrupa'da gerçekleşiyor.
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