Mültecileri tekmeleyen Macar kameraman aklandı

Petra Laszlo adlı Macar kameraman Eylül 2015'te Macaristan-Sırbistan sınırında yaşanan olaydan sonra üç yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak cezası ertelenmişti.

Kameramanın polisle arbede sonrasında kaçmaya çalışan mültecilere saldırısı dünya genelinde tepkiye neden olmuştu.

'SUÇ DEĞİL, KABAHAT'

Yüksek Mahkeme'de görülen davada yargıç, Laszlo'nun davranışının "suç" değil "kabahat" olduğuna hükmetti. Yargıç bununla birlikte kameramanın davranışın "ahlaka aykırı" ve "gayri-meşru" olduğunu söyledi.

2015'te büyük bölümü Suriyeli çok sayıda mülteci, diğer Avrupa ülkelerine gidebilmek için Macaristan'a akın etmişti.

Olayın ardından sağcı televizyon kanalı N1TV Laszlo'yu işten çıkardı.

Laszlo'nun çelme takarak yere düşürdüğü baba oğluyla birlikte İspanya'ya yerleşmiş ve futbol antrenörlüğü teklifi almıştı.

