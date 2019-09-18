"Mültecilerin büyük bir yük getirdiğini biliyoruz"

BERLİN (AA) – Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, kabul eden ülkeler için mültecilerin uzun süre kalmalarının büyük bir yük getirdiğini bildiklerini söyledi.

Maas, Berlin'deki Dışişleri Başkanlığı’nda Lübnanlı mevkidaşı Cebran Bassil ile yapacağı görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Lübnan’ın 1 milyondan fazla Suriyeli mülteciyi kabul ettiğine işaret eden Maas, bundan dolayı bu ülkeye büyük saygı duyulması gerektiğini belirtti.

"Kabul eden ülkeler için mültecilerin uzun süre kalmalarının büyük bir yük getirdiğini biliyoruz." diyen Maas, Almanya’nın 2012'den beri 1,4 milyar avro ile Lübnan’ı desteklediğini ve bunun sürdürüleceğini ifade etti.

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DEAŞ’ın bölge ve Avrupa için tehlikeli bir terör örgütü olduğunu vurgulayan Maas, bundan dolayı Almanya’nın DEAŞ karşıtı koalisyona katkı sağlamaya devam edeceğini söyledi.

DEAŞ'ın geri dönmemesi ve istikrarın sağlanması için çaba harcayacaklarını belirten Maas, DEAŞ’a karşı galip gelmek için Alman ordusunun tüm unsurlarıyla bu bölgelerde görev almasının gerekli olduğunu bildirdi.