HABER

Mültecilerin sorunları masaya yatırılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 12:31 | Son Güncelleme

İnsanı İnşa Derneği ile Erdu's Selam Müessesesi, mültecilerin yaşadığı soruna dikkati çekmek için "İltica Edilen Ülkelerin Karşılaştığı Zorluklarda Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü" sempozyumu düzenledi

İSTANBUL (AA) - İnsanı İnşa Derneği (İİD) ile Erdu's Selam Müessesesince düzenlenen sempozyumda, mültecilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekilecek.

Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen "İltica Edilen Ülkelerin Karşılaştığı Zorluklarda Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü" başlıklı sempozyumun açılışında konuşan İİD Yönetim Kurulu Başkanı Halim Ayyıldız, Suriye kriziyle birlikte faaliyete başlayan bir kuruluş olduklarını belirterek, insani yardım alanında çalıştıklarını söyledi.

Ürdün'de faaliyet gösteren Erdu's Selam Müessesesi (Land of peace center For Development and human rights) ile ortaklaşa bu sempozyumu düzenlediklerini belirten Ayyıldız, şöyle konuştu:

"Ağırlıklı eğitim olmak üzere insani yardım konusunda Suriye içerisinde ve sınır bölgelerinde, Türkiye'ye iltica etmiş Suriyelilere yardım konusunda çalışan bir kurumuz. Milli Eğitim Bakanlığıyla protokollü okul açtık, ayrıca Kızılay ve AFAD aracılığıyla da yardımlarımızı mültecilere ulaştırmaya çalışan bir kurumuz. Bu sempozyumda, özellikle Türkiye içerisinde bulunan mültecilerin yaşamış oldukları sorun dile getirilecek. Bunlar tartışılacak ve karşılaşılan sorunlara nasıl çözüm bulunabilir, neler yapılabilir diye müzakere edilecek."

Erdu's Selam Müessesesi Başkanı Emad Edeen Zgol ise Ürdün'de sığınmacı ve mültecilere yönelik faaliyet gösteren bir kurum olduklarını belirterek, kuruldukları günden beri insani yönden sıkıntıya uğramış, özellikle çocuklar, kadınlar konusunda faaliyet gösteren bir kuruluş olduklarını söyledi.

Sempozyumda mültecilerin yaşadığı sorunları müzakere edeceklerini belirten Zgol, "Mültecilerin sosyal, iktisadi ve manevi açıdan yaşamış oldukları problemi müzakere etmiş olacağız. Mültecilerin sorunlarıyla ilgilenen kuruluşlarda çalışan ve alanında uzman 10 kadar kişi sempozyumda bu konuları detaylı bir şekilde konuşacak." dedi.

İki gün sürecek sempozyumun ardından sonuç bildirgesi açıklanacak ve burada elde edilen sonuçlar yetkililere ulaştırılacak.

Sevişme sahneleri dizinin önüne geçtiSevişme sahneleri dizinin önüne geçti
Durdurulan araçta 1 ton kaçak kesim et bulunduDurdurulan araçta 1 ton kaçak kesim et bulundu
Şile'de karaya oturan gemi havadan görüntülendiŞile'de karaya oturan gemi havadan görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"İltica Edilen Ülkelerin Karşılaştığı Zorluklarda Sivil Toplum K İnsanı İnşa Derneği (İİD)

En Çok Okunan Haberler

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

Damien Comolli Ryan Babel'in menajeriyle görüştü

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

Eski emniyet müdürünün eşi ve kızı İstanbul'daki yangında hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

MHP'de deprem! Hepsi istifa etti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Melih Gökçek, Mehmet Özhaseki'ye desteğini geri mi çekti? Tweetleri sildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şile'de karaya oturan gemi havadan görüntülendi

Şile'de karaya oturan gemi havadan görüntülendi

İDO'dan sefer iptalleri

İDO'dan sefer iptalleri

FETÖ'cü albayın bilgisayarından çocuk pornosu çıktı!

FETÖ'cü albayın bilgisayarından çocuk pornosu çıktı!

Erzincan'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Erzincan'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Deprem takvimi doldu

Yalova'daki depremin ardından deprem profesöründen korkutan uyarı

Profesör uyardı! İlçe ismi verip '6.5 üzeri olabilir' dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.