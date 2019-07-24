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Mültecilerle Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 21:55 | Son Güncelleme

Çanakkale’de 49 mülteciyle birlikte Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ zanlısı eski asker tutuklandı.Çanakkale polisi aldığı ihbar üzerine yaptığı operasyonda kadın ve çocuklardan oluşan 49 kişilik mülteci grubu yakaladı.

Mültecilerle Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ zanlısı tutuklandı

Çanakkale’de 49 mülteciyle birlikte Yunanistan’a kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ zanlısı eski asker tutuklandı.
Çanakkale polisi aldığı ihbar üzerine yaptığı operasyonda kadın ve çocuklardan oluşan 49 kişilik mülteci grubu yakaladı. Ekiplerin yaptığı kimlik kontrolünde mültecilerin arasına karışarak yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ şüphelisi ve eski asker olduğu belirtilen Osman isimli bir kişi de yakalandı. Mültecilerin işlemleri devam ederken FETÖ zanlısı alınan sağlık raporunun ardından ilgili şubeye teslim edildi. Mülteciler, işlemlerinin ardından Ayvacık’ta bulunan geri gönderme istasyonuna teslim edildi.
Öte yandan adli makamlara sevk edilen FETÖ zanlısı ile birlikte 49 mülteciyi kaçırmaya teşebbüs eden 2 organizatör de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski askerin daha önce de FETÖ ile bağlantısından dolayı 8 ay hapis yattığı ve yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldığı belirtildi.

Mültecilerle Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ zanlısı tutuklandı

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