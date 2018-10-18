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Multinet Up ve Bob Vale iş birliğiyle vale kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:33 | Son Güncelleme

OtoMisyon ve Travelium bünyesindeki Bob Vale iş birliği ile hayata geçen kampanya kapsamında Multinet Up’ın OtoMisyon çözümüne üye şirketler hiçbir ekstra ücret ödemeden kartlarındaki OtoMisyon araç yıkama bakiyelerini alışveriş merkezlerindeki BOB Vale noktalarında vale hizmeti için kullanabilecekler

İSTANBUL (AA) - Multinet Up ve Bob Vale iş birliği kapsamında Multinet Up’ın OtoMisyon çözümüyle sunduğu avantajlara vale hizmeti de eklendi.

Multinet açıklamasına göre, OtoMisyon ve Travelium bünyesindeki Bob Vale iş birliği ile hayata geçen kampanya kapsamında Multinet Up’ın OtoMisyon çözümüne üye şirketler hiçbir ekstra ücret ödemeden kartlarındaki OtoMisyon araç yıkama bakiyelerini alışveriş merkezlerindeki BOB Vale noktalarında vale hizmeti için kullanabilecekler.

Ayrıca, OtoMisyon üyesi olmayan Multinet Up kullanıcıları da Multinet kartlarını göstererek AVM’lerdeki BOB Vale noktalarında yüzde 20 indirimli Vale hizmetinden faydalanabilecekler. Multinet Up’ın OtoMisyon çözümü ayrıca aylık araç yıkama paketleri ile araç başı yıkama hizmetlerinde avantajlar sağlıyor.

Multinet Up’ın Şirket Araçları Çözümü dahilinde sunulan OtoMisyon, tüm Türkiye’de 400’den fazla noktada araç yıkama hizmeti veriyor. OtoMisyon, şirketlere tek fatura, sabit fiyat garantisi, ödeme kolaylığı, raporlanabilir bütçe ve KDV avantajı sağlıyor.

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