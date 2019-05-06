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Multinet Up’ın Dijital Satış Genel Müdür Yardımcısı Zafer Seçmez oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 16:31 | Son Güncelleme

Zafer Seçmez, Üye İş Yeri ve Dijital Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak dijital satış faaliyetlerini yürütecek

İSTANBUL (AA) - Multinet Up’ın Üye İş Yeri ve Dijital Satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Zafer Seçmez atandı.

Multinet Up açıklamasına göre, Multinet Up uzun zamandır yatırım yaptığı dijital satış iş modeli ile müşterilerinin dijitalleşmesine önem veriyor ve sektördeki öncü rolünü güçlendirmeye devam ediyor. Bu yaklaşım doğrultusunda dijital satış iş modelinin geliştirilmesi, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması için bünyesinde yeni bir atama gerçekleştirdi.

15 yıldır müşteri ilişkileri ve dijital satış alanında farklı şirketlerde ve Multinet Up bünyesinde görev alan Zafer Seçmez, Üye İş Yeri ve Dijital Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak dijital satış faaliyetlerini yürütecek. Seçmez, dijital satış ile birlikte, dijital kanalın en büyük müşteri kitlesi olan üye iş yerlerinin yönetimine de devam edecek.

Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olan Zafer Seçmez, 2004 yılında GittiGidiyor.com’da Fraud & Müşteri İlişkileri Uzmanı olarak kariyerine başladı. 2006’da aynı şirkette başladığı Fraud & Müşteri İlişkileri Yöneticisi görevini 4 yıl boyunca sürdüren Seçmez, 2011 yılında iPara.com’da Fraud & Üye İş Yeri Müdürü olarak göreve başladı. 2014 yılında Multinet Up bünyesinde Üye İşyeri Müdürü olarak çalışmaya başlayan Seçmez, 2017 yılında Üye İş Yeri Koordinatörü görevini üstlendi. 2018 yılında Özel Müşteriler Satış Koordinatörlüğü görevini de beraberinde yürüttü.

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Multinet Up

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