HABER

Multinet Up'tan "bayram" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Kurumsal hediye kartı MultiGift müşterileri, ramazan kampanyasıyla 18 Haziran’a kadar yapacakları Ramazan Bayramı yüklemelerinde hediye kazanıyor

İSTANBUL (AA) - Kurumsal hediye kartı MultiGift müşterileri, 18 Haziran'a kadar yapacakları Ramazan Bayramı yüklemelerinde hediye kazanacak.

Multinet Up'dan yapılan açıklama göre, firmaların operasyonel yükünü azaltırken, teşvik ve yardımlarında çalışanların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanım imkanı sağlayan MultiGift, ramazan ayında işverenlerin çalışanlarına sunabilecekleri etkili bir destek alternatifi olarak öne çıkıyor.

MultiGift müşterileri ramazan kampanyasıyla 18 Haziran 2019'a kadar yapacakları her 100 lira yüklemelerinde hediye kazanıyor.

Kampanyadan yararlanan firmalar, yapacakları her 100 lira yüklemeye karşılık hediye bakiyelerini uçak bileti, IKEA hediye çeki, TeknoSA hediye kartı, CarrefourSA hediye kartı, Jolly hediye çeki, Media Markt hediye kartı veya MultiGift olarak kullanabiliyor. Hediye MultiGift'ler yüzde 8 KDV’li ürün alışverişlerinde anlaşmalı MultiGift marketleri ve giyim noktalarında kullanılabiliyor.

Kart kullanıcıları ise MultiGift noktalarına Multinet Up'ın mobil uygulaması MultiPay'den ulaşarak istek ve ihtiyaçları doğrultusunda özgürce seçim yapabiliyor.

PARTNERİşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...İşkence gibi hayat! Sevgilisi zayıflamasını istemeyince...
Kilisenin çan kulesine yıldırım düştüKilisenin çan kulesine yıldırım düştü
'Haden baken yürüyelim gari' dilerek yürüdüler'Haden baken yürüyelim gari' dilerek yürüdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Multi Up MultiGift

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

Ahmet Davutoğlu yeni parti mi kuracak?

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

İkna çalışmaları sayesinde 127 kişi teslim oldu!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Sınıra komando ve zırhlı araçlar sevk edildi!

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Kadın dizisinde pes dedirten hata! Kimse farketmedi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

Adana'da facia! Yolcu otobüsü devrildi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

OHAL başvurularının 70 bini karara bağlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de büyük yangın!

İzmir'de büyük yangın!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Suriye Azez'den kahreden şehit haberi!

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 3 Mayıs 2019)

Son dakika: İstanbul Kavacık'ta yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

Karaman'da aileler çatıştı! Yaralılar var

Karaman'da aileler çatıştı! Yaralılar var

Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

Ağrı'da kardeşler birbirine girdi: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.