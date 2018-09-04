HABER

Multinet Up'tan OtoMisyon ile araç yıkama kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 11:47 | Son Güncelleme

Multinet Up, OtoMisyon çözümüyle araç yıkama hizmetlerinde firmalara önemli avantajlar sunan yeni kampanyasını duyurdu

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, OtoMisyon çözümüyle araç yıkama hizmetlerinde firmalara önemli avantajlar sunan yeni kampanyasını duyurdu.

Multinet Up'ten yapılan açıklamaya göre, OtoMisyon kampanyası, sunduğu aylık yıkama paketleri ile araç başı yıkama hizmetlerinde avantaj sağlıyor.

Tekli yıkama paketinde bir yıkamada 24,99 TL, ikili yıkama paketinde bir yıkamada 22,99 TL, üçlü yıkama paketinde bir yıkamada 21,99 TL ve beşli yıkama paketinde bir yıkamada 19,99 TL'lik fiyatlandırmasıyla dikkati çekiyor.

31 Ekim'e kadar yapılan başvurularda geçerli olacak kampanyadan daha önce OtoMisyon ürününü kullanmayan müşteriler yararlanabilecek. Kampanyanın avantajlarından faydalanmak için yapılan sözleşmenin en az 1 yıllık olması gerekiyor.

Multinet Up'ın Şirket Araçları Çözümü ile birlikte sunulan OtoMisyon, tüm Türkiye’de 400’den fazla noktada araç yıkama hizmeti veriyor. OtoMisyon, şirketlere tek fatura, sabit fiyat garantisi, ödeme kolaylığı, raporlanabilir bütçe ve KDV avantajı sağlıyor.

PARTNERKızgın bıçakla ilginç deneyKızgın bıçakla ilginç deney
Doğum için yatırıldığı hastanede bebeğin ölümüne suç duyurusuDoğum için yatırıldığı hastanede bebeğin ölümüne suç duyurusu
Çay tarlasına ziyaretçi akınıÇay tarlasına ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Multinet Up OtoMisyon

En Çok Okunan Haberler

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Hakkanilerin kurucusu Celaleddin Hakkani hayatını kaybetti

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Benzin, motorin ve LPG'ye zam

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Yıldız Tilbe O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Sosyal medyadan açıkladı

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Süleyman Soylu hakkında çok çarpıcı iddia!

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Afrin komutanı Metin Temel'in peşmerge kıyafetli fotoğrafları paylaşıldı

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Almanya'dan flaş Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül: Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak

Adalet Bakanı Gül: Çocuklar icra daireleri aracılığıyla alınmayacak

Türkiye'de şarbon hangi illerde görüldü? Uzmanlardan 'Yayılabilir' uyarısı

Türkiye'de şarbon hangi illerde görüldü? Uzmanlardan 'Yayılabilir' uyarısı

2.9.2018 tarihi Dünya Gümüşhaneliler Günü olarak kutlansın önerisi

2.9.2018 tarihi Dünya Gümüşhaneliler Günü olarak kutlansın önerisi

Antalya'da 7 mahallede kuduz alarmı! Karantinaya alındı

Antalya'da 7 mahallede kuduz alarmı! Karantinaya alındı

Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı! İşte hava durumuna ait son bilgi

Meteoroloji'den 'sıcaklık' uyarısı! İşte hava durumuna ait son bilgi

ABD'li rahip Brunson’un avukatından AYM açıklaması

ABD'li rahip Brunson’un avukatından AYM açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.