Multinet Up'tan OtoMisyon ile araç yıkama kampanyası

İSTANBUL (AA) - Multinet Up, OtoMisyon çözümüyle araç yıkama hizmetlerinde firmalara önemli avantajlar sunan yeni kampanyasını duyurdu.
Multinet Up'ten yapılan açıklamaya göre, OtoMisyon kampanyası, sunduğu aylık yıkama paketleri ile araç başı yıkama hizmetlerinde avantaj sağlıyor.
Tekli yıkama paketinde bir yıkamada 24,99 TL, ikili yıkama paketinde bir yıkamada 22,99 TL, üçlü yıkama paketinde bir yıkamada 21,99 TL ve beşli yıkama paketinde bir yıkamada 19,99 TL'lik fiyatlandırmasıyla dikkati çekiyor.
31 Ekim'e kadar yapılan başvurularda geçerli olacak kampanyadan daha önce OtoMisyon ürününü kullanmayan müşteriler yararlanabilecek. Kampanyanın avantajlarından faydalanmak için yapılan sözleşmenin en az 1 yıllık olması gerekiyor.
Multinet Up'ın Şirket Araçları Çözümü ile birlikte sunulan OtoMisyon, tüm Türkiye’de 400’den fazla noktada araç yıkama hizmeti veriyor. OtoMisyon, şirketlere tek fatura, sabit fiyat garantisi, ödeme kolaylığı, raporlanabilir bütçe ve KDV avantajı sağlıyor.
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