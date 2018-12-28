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Multinetlilere Sihirli Yolculuk kitaplarında yüzde 20 indirim

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 17:00 | Son Güncelleme

Multinetlilere Sihirli Yolculuk kitaplarında yüzde 20 indirim

İSTANBUL (AA) – Multinet kart kullanıcıları kişiye özel çocuk kitapları hazırlayan Sihirli Yolculuk kitaplarında yüzde 20 indirim kazanıyor.

Multinet Up açıklamasına göre, Multinetliler yeni yılda da pek çok farklı alanda avantaj ve kampanyadan faydalanmaya devam ediyor. Multinet kart kullanıcıları kişiye özel çocuk kitapları hazırlayan Sihirli Yolculuk kitaplarında yüzde 20 indirim kazanıyor.

Gelecek iki ay boyunca geçerli olan kampanyaya katılmak için Multinet Up’ın mobil uygulaması MultiPay üzerinden indirim kodunu kullanmak yeterli oluyor. Multinetlilerin “www.sihirliyolculuk.com” üzerinden yapacakları alışverişlerde geçerli olan yüzde 20 indirim kampanyası 28 Şubat 2019’a kadar devam edecek.

Sihirli Yolculuk kitabının kahramanı olan çocuklar her hikayeden topladıkları harflerle yolculuklarının sonunda kendi adlarına ulaşıyor.

-Multinet Up hakkında

Yeni nesil finansal teknoloji ve hizmet şirketi olan Multinet Up, geliştirdiği yenilikçi finansal teknolojiler ile kurum ve kuruluşlara, onların çalışanlarına ve tüketicilere "değer katan" çözümler tasarlayıp sunuyor.

Multinet Up, kurumsal şirketlerin ve kamu kuruluşlarının çalışanlarına sağladığı yan hakların yönetimi, ortak satın alma ve tedarik çözümleri ile bireyler ve işletmeler için finansal servisler platformu olmak üzere üç ana kolda faaliyetlerini sürdürüyor.

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