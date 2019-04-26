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MultiTravel'dan Singapur Havayolları'na özel kampanya

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 16:09 | Son Güncelleme

Multinet Up’ın akıllı seyahat yönetim platformu MultiTravel, kurumsal müşterilerine Singapur Havayolları ile Sidney, Melbourne, Singapur ve Bangkok uçuşlarında yüzde 15 indirim kazandırıyor

İSTANBUL (AA) - Multinet Up’ın akıllı seyahat yönetim platformu MultiTravel, kurumsal müşterilerine Singapur Havayolları ile Sidney, Melbourne, Singapur ve Bangkok uçuşlarında yüzde 15 indirim sunuyor.

Multinet Up'tan yapılan açıklamaya göre, Multinet Up’ın akıllı seyahat yönetim platformu MultiTravel’ın kurumsal müşterileri Singapur Havayolları ile gerçekleştirecekleri Sidney, Melbourne, Singapur ve Bangkok rotalarına yüzde 15 indirimli uçuyor. MultiTravel müşterilerine özel sunulan kampanya, Multinet Up ve Singapur Havayolları yöneticilerin katıldığı bir etkinlikle duyuruldu.

Multinet Up ve Singapur Havayolları’nın CVK Park Bosphorus Otel’de gerçekleştirdikleri etkinlikte Multinet Up Üst Yöneticisi (CEO) Demirhan Şener davetlilere kurumsal seyahat platformu MultiTravel’ın sunduğu hizmetler hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe Singapur Havayolları Türkiye Genel Müdürü Mark Seah, Avrupa Bölge Başkan Yardımcısı Subhas Menon ve Singapur Tanıtım Ofisi’nden Orta Doğu Bölge Direktörü Abdul Rhaman Mohideen katıldı. Singapur Havayolları’nın ürün ve faaliyetlerinin yanı sıra Singapur’un da tanıtıldığı etkinlikte, MultiTravel ailesine katılan ve Singapur Havayolları ile Sidney, Melbourne, Singapur, Honkong ve Bangkok uçuşları yapacak olan müşterilere özel fiyatlar verileceği açıklandı.

MultiTravel müşterisi olan şirketlere sunulan kampanyadan faydalanmak için 9-29 Mayıs 2019'da gerçekleşecek uçuşlara en geç 14 Mayıs 2019'a kadar bilet alarak katılmak mümkün. Türkiye’de dijital kurumsal seyahat alanındaki boşluğu dolduracak olan platform MultiTravel’ın etkinlikleri ve özel kampanyaları devam edecek.

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Multinet Up

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