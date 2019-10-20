Mulvaney’den Geri Adım

Yardımın durdurulmasının bir nedeninin Ukrayna’daki yolsuzluk olduğunu söyleyen Mulvaney, ‘‘Yardımı durdurmamızın iki nedeni vardı; birincisi Ukrayna’daki büyük yolsuzluklar. Bu durum Ukrayna’da o kadar kötü ki Kongre 2014’te bir yasa çıkarttı. Bu da yolsuzlukla mücadelede ilerleme sağlandığından emin olmamızı gerektiriyor. Yani yolsuzluk büyük bir sorun. Bunu herkes biliyor” ifadelerini kullandı.

Mulvaney, Perşembe günü Beyaz Saray’da gazetecilere Trump’ın yardımı koz olarak kulandığından söz ettiğini söylemiş, ancak saatler sonra geri adım atarak yazılı bir açıklama yapmıştı.

Ocak ayından bu yana Beyaz Saray Genel Sekreterliği’ne geçici olarak vekalet eden Mick Mulvaney, Başkan Trump’ın Ukrayna’ya verilmesi planlanan yaklaşık 400 milyon dolarlık askeri yardımı koz olarak kullandığı açıklamasından geri adım attı.

Mulvaney, Trump’ın Ukrayna’nın başka Avrupa ülkelernden yardım almasından da endişe duyduğunu söyledi.

Ancak Perşembe günkü Beyaz Saray toplantısındaMulvaney, yardımın başka bir siyasi talep için koz olarak kullanıldığını öne sürmüştü. Mulvaney, Trump’ın 2016 yılında bilgisayar korsanlarının sızdığı Demokrat Parti Ulusal Komitesi bilgisayar sunucusunun Ukrayna’ya taşındığı yönündeki komplo teorisinin Ukrayna hükümeti tarafından soruşturulmasını istediğini söylemiş ve askeri yardımın bu koşula bağlandığını kaydetmişti.

Trump’ın bu soruşturmayla 2016 Başkanlık seçimine müdahale edenin Rusya değil Ukrayna olduğu şeklindeki komplo teorisini aydınlatmak istediği belirtiliyor.

Mulvaney Pazar günkü açıklamasında “Bir koz kullanıldığından hiç söz etmedim, çünkü yok” ifadelerini kullandı.

Mulvaney, yolsuzluklar konusunda Ukrayna hükümetinin daha iyi çalıştığından emin olduklarında yardımın gönderildiğini söyledi.

Mulvaney, Perşembe günkü sözlerinden geri adım atan yazılı açıklamasındaysa "Şu konuda açık olmak isterim, Ukrayna askeri yardımı ve 2016 seçimine dair herhangi bir soruşturma arasında bir bağlantı yoktur. Ukraynalılar'ın bilgisayar sunucusuyla ne yaptıkları konusu ve yardım arasında hiçbir zaman bir bağlantı olmadı" ifadelerini kullanmıştı.