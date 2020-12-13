HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mum ışığında kumara 100 bin lira ceza

Mum ışığında kumara 100 bin lira ceza

13.12.2020 09:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye 100 bin 800 lira para cezası kesildi.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye 100 bin 800 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan baskında polis mum ışığında kumar oynayan 32 kişi tespit etti. Polis 32 kişiye Covid tedbirlerine uymamaktan 100 bin 800 lira para cezası kesti. Ayrıca kahvehane de pandemi kurallarına uymamaktan kapatılıp mühürlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktıKimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Esenyurt'ta kaza! Boş yolu paylaşamadılarEsenyurt'ta kaza! Boş yolu paylaşamadılar
Ehliyet sınavları ertelendi mi? Ehliyet sınavları ertelendi mi?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

Sosyal medyadan dehşet anlarını yayınladı

Aliyev'den Ermenistan'a sert tepki: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz

Aliyev'den Ermenistan'a sert tepki: Bu sefer onları tamamen yok edeceğiz

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Mini etekli kostümü tartışma yarattı! 'Bu nasıl liseli'

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar

Rıdvan Dilmen'den olay yaratacak açıklamalar

Sputnik V aşısı için flaş açıklama: 2 yıl boyunca koruma sağlayacak

Sputnik V aşısı için flaş açıklama: 2 yıl boyunca koruma sağlayacak

Kanlar içindeki şahıstan sedyede pes dedirten hareket

Kanlar içindeki şahıstan sedyede pes dedirten hareket

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

İstanbul'da zabıta turist oldu, sonuç dehşete düşürdü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye çok sert tepki: Her tecavüzün hesabını vereceksiniz

Diğer Haberler

Meteroloji'den hava durumu tahminleri! İstanbul için yağış uyarısı geldi

İstanbul'da yağış bekleniyor!

Bursa'da sokağa çıkma yasağında top oynayan çocuklara polis baskını

Top oynayan çocuklara polis baskını

Esenyurt'ta kaza! Boş yolu paylaşamadılar

Esenyurt'ta kaza! Boş yolu paylaşamadılar

Şişli'de olaylı gece! Evde eğlenen arkadaş grubu arasında silahlı kavga

Şişli'de 1 kişi vuruldu, 7 kişi gözaltına alındı

Sakarya'da silahlı saldırıda yaralanan şahıstan pes dedirten hareket

Kanlar içindeki şahıstan sedyede pes dedirten hareket

Düzce'de uygulamadan kaçan araç drone takibi ile yakalandı

Ekiplerden kaçtı ama 'drone'dan kaçamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.