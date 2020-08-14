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Mumbai'de sürü bağışıklığı yakalandı mı?

DÜNYA HABERLERİ  | 14.08.2020 11:59 | Son Güncelleme

Hindistan’ın Mumbai şehrindeki yoksul semtlerde yaşayanların yarısından fazlasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antikoru saptandığı belirtildi.

Mumbai'de sürü bağışıklığı yakalandı mı?

Araştırmacılar geçen ay Mumbai’de yaptıkları çalışmada sürpriz bir sonuçla karşılaştı.

Gerçekleştirilen testlerde kan örneği alınan 7 bin kişinin yüzde 57’sinde koronavirüs antikoru bulunduğu kaydedildi.

CNN’in haberine göre Mumbai yetkililerinin gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçları kimilerinde kaygıya yol açarken, Tata Temel Araştırmalar Enstitüsü gibi kurumlarsa neticeyi iyimser karşıladı.

Mumbai’deki gecekondu mahalleleri gibi sosyal mesafe uygulamanın neredeyse imkansız olduğu bir bölgeden gelen bu oranların, bu konuda dünyanın en yüksek oranlarından biri olduğu görüldü.

Hindistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi’nin başkent Yeni Delhi’deki ölçümlerinde bu oran yüzde 23,5’te kalırken, ABD’nin New York eyaletindeyse yüzde 14 çıkmıştı.

Bu araştırmanın ardından Mumbai’de halkın yarısından fazlasının koronavirüse yakalanması halinde aşıya gerek olmadan “sürü bağışıklığı” noktasına ulaşılıp ulaşılamayacağı hususu da tartışma açıldı.

Bloomberg’e konuşan Hindistan Ulusal Epidemiyoloji Enstitüsü Bilimsel Danışmanlık Komitesi Başkanı Jayaprakash Muliyil, “Mumbai’deki gecekondu semtleri sürü bağışıklığına ulaşmış olabilir. Mumbai halkı enfeksiyondan kaçmak için güvenli bir yere gitmek istiyorsa muhtemelen buraya gitmeli” dedi.

Ancak başka yetkililer bu tabloya ihtiyatlı yaklaştı.

John Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Fakültesi’nde epidemiyoloji doçenti David Dowdy, araştırmacıların “yanlış negatif” sonuçlar veren testleri kullanmış olabileceğini söyledi.

Mumbaili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Om Shrivastav da virüsün toplumda 8 aydan daha kısa süredir bulunduğunu ve “kati ve nihai beyanlara” varmak için henüz çok erken olduğunu vurguladı.

Salgında can kaybının yüksek olması nedeniyle Hint sağlık makamları ülkenin şu an sürü bağışıklığı peşinde olmadığını belirtirken, yerel sağlık yetkilisi Rajesh Bshushan geçen ay gazetecilere yaptığı bir açıklamada “Sürü bağışıklığı aşılanarak sağlanabilir. Bu da gelecekte olacak” demişti.

Mumbai sağlık teşkilatının 12 Ağustos’ta yayımladığı verilere göre şehirde salgın nedeniyle bugüne dek 126 bin 371 kişi enfekte olurken, 6 bin 940 kişi de hayatını kaybetti.

Can kaybı açısından dünyada 4. sırada yer alan Hindistan’ın genelindeyse 2 milyon 411 bin 547 kişi hastalığa yakalandı, 47 bin 274 kişi yaşamını yitirdi.

Bilim insanları iyileşen koronavirüs hastalarının bir miktar bağışıklık kazanmış olma ihtimali olduğuna inansa da bunun ne kadar güçlü olacağı ya da ne kadar süreceğiyse bilinmiyor.

Halk arasında yeteri kadar bağışıklık kazanılmasıyla hastalığın yayılmasının durdurulabileceği fikrine dayanan sürü bağışıklığı konusu en çok da pandeminin şiddetli olduğu bir dönemde İsveç’in Avrupa’nın geri kalanına kıyasla sergilediği sıradışı duruşla gündeme gelmişti.

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