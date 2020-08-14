Mumbai'de sürü bağışıklığı yakalandı mı?

Bloomberg’e konuşan Hindistan Ulusal Epidemiyoloji Enstitüsü Bilimsel Danışmanlık Komitesi Başkanı Jayaprakash Muliyil, “Mumbai’deki gecekondu semtleri sürü bağışıklığına ulaşmış olabilir. Mumbai halkı enfeksiyondan kaçmak için güvenli bir yere gitmek istiyorsa muhtemelen buraya gitmeli” dedi.

Bu araştırmanın ardından Mumbai’de halkın yarısından fazlasının koronavirüse yakalanması halinde aşıya gerek olmadan “sürü bağışıklığı” noktasına ulaşılıp ulaşılamayacağı hususu da tartışma açıldı.

Mumbai’deki gecekondu mahalleleri gibi sosyal mesafe uygulamanın neredeyse imkansız olduğu bir bölgeden gelen bu oranların, bu konuda dünyanın en yüksek oranlarından biri olduğu görüldü.

CNN’in haberine göre Mumbai yetkililerinin gerçekleştirdiği çalışmanın sonuçları kimilerinde kaygıya yol açarken, Tata Temel Araştırmalar Enstitüsü gibi kurumlarsa neticeyi iyimser karşıladı.

Araştırmacılar geçen ay Mumbai’de yaptıkları çalışmada sürpriz bir sonuçla karşılaştı.

Ancak başka yetkililer bu tabloya ihtiyatlı yaklaştı.

John Hopkins Üniversitesi Bloomberg Halk Sağlığı Fakültesi’nde epidemiyoloji doçenti David Dowdy, araştırmacıların “yanlış negatif” sonuçlar veren testleri kullanmış olabileceğini söyledi.

Mumbaili enfeksiyon hastalıkları uzmanı Om Shrivastav da virüsün toplumda 8 aydan daha kısa süredir bulunduğunu ve “kati ve nihai beyanlara” varmak için henüz çok erken olduğunu vurguladı.

Salgında can kaybının yüksek olması nedeniyle Hint sağlık makamları ülkenin şu an sürü bağışıklığı peşinde olmadığını belirtirken, yerel sağlık yetkilisi Rajesh Bshushan geçen ay gazetecilere yaptığı bir açıklamada “Sürü bağışıklığı aşılanarak sağlanabilir. Bu da gelecekte olacak” demişti.

Mumbai sağlık teşkilatının 12 Ağustos’ta yayımladığı verilere göre şehirde salgın nedeniyle bugüne dek 126 bin 371 kişi enfekte olurken, 6 bin 940 kişi de hayatını kaybetti.

Can kaybı açısından dünyada 4. sırada yer alan Hindistan’ın genelindeyse 2 milyon 411 bin 547 kişi hastalığa yakalandı, 47 bin 274 kişi yaşamını yitirdi.