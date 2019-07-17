Mumbai Saldırısının Sorumlusu Terörist Yakalandı

Pakistanlı yetkililer Hindistan’ın Mumbai şehrinde 2008 yılında yaşanan ve 4 gün süren saldırının planlayıcısı olduğu belirtilen Hafız Said isimli teröristin yakalandığını açıkladı.

Bu gelişme terörle etkin mücadele sözü veren Pakistan Baibakanı İmran Khan’ın Washington’a yapacağı ziyaretin hemen öncesine denk geldi.

Said, Amerika’nın da terörist listesinde yer alıyor ve Laşkar-i-Taiba örgütünün kurucusu olarak tanınıyor. Amerika bu örgütü Mumbai’de 160’dan fazla insanın öldüğü saldırılardan sorumlu tutuyor.

Aralarında 300 civarında dini eğitim merkezi ve okulun, hastanelerin, yayınevlerinin ve ambulans hizmetleri veren şirketin de bulunduğu bir ağa sahip olan Hafız Said hakkındaki suçlamaları ve terör bağlantısını reddetti.

Pencap Valiliği Sözcüsü Şahbaz Gill yaptığı açıklamada, Said’in Pakistan’ın Gujranwala kasabası yakınlarında yakalandığını söyledi.

Sözcü, Said hakkındaki ana suçlamanın aslen giyilmesi yasak olan kıyafetler için bağış toplamak olduğunu söyledi.

Amerika, Hafız Said’in başına 10 milyon dolar ödül konulduğunu açıklamıştı.

