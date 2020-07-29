'Mumbai'de yoksul mahallelerde yaşayanların yarısından fazlası koronavirüse yakalandı'

Hindistan'ın en büyük kenti Mumbai'de yapılan bir araştırma şehrin yoksul mahallelerinde yaşayanların yarısından fazlasının koronavirüs geçirdiğine işaret ediyor. Yaklaşık 20 milyon nüfuslu şehirde halkın yüzde 40'ı derme çatma evlerden oluşan bu mahallelerde yaşıyor.

Antikor araştırmasının sonuçları, yaklaşık 1,4 milyar nüfuslu Hindistan'daki koronavirüs vakalarının sayısının gerçekte çok daha yüksek olabileceğine işaret ediyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü üçüncü ülke. Hindistan'ın açıkladığı vaka sayısı 1 milyon 533 bin, ölü sayısı da 34.240.

Antikor testi

Mumbai Belediyesi'nin araştırması kapsamında 6.936 kişiye antikor testi yapıldı. Test yapılan kişiler rastgele seçildi. Yoksul mahalle sakinlerinin yüzde 57'sinin testleri pozitif çıktı. Kentin diğer mahallelerinde yaşayanların ise yüzde 16'sının kanlarında antikor bulundu.

Şimdiye kadar sadece 110 bin vakanın rapor edildiği Mumbai'de altı bin kişinin öldüğü açıklanmıştı.