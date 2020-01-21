Mumbar dolması nedir? Mumbar dolması nasıl yapılır?

İnsanlık göçebe hayat sürdüğü dönemlerden, yerleşik hayata geçtiği zamanlara ve hatta günümüze kadar hayvanların etinden, sütünden ve yününden faydalandı. Tüm dönemlerde hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanların çeşitli bölgelerinden yemekler yapıldı. Böylelikle yöresel lezzetlerin doğuşu da başlamış oldu.

Etlerle, çorbalar ve ana yemekler şenlendirilirken, sakatatların yıldızı olan bağırsaklarla da mumbar dolması, kokoreç ve şırdan gibi lezzetler keşfedildi.

Bumbar dolması ya da mumbar dolması olarak anılan bu tarif genellikle kuzu ve koyunun ince bağırsağı temizlendikten sonra yapılıyor. Burada en önemli noktayı ise bağırsakların özenle temizlenmesi oluşturuyor. Kokusunu önlemek için bağırsakları soğan, limon ve tuz ile yoğrularak iyice temizlemek gerekiyor. İç dış olmak üzere adım adım temizlenen bağırsaklar, artık mumbar dolması için hazır hale geliyor.

İlgi çekici bir tarif olan mumbar dolması, daha önce tatmayanlarda bir tedbirli yaklaşma hissi doğurabiliyor. Ancak bir kez tattıktan sonra vazgeçilmezler arasına yerleşiyor. Temizlik aşamasından sonra mumbar dolması, Hatay ve Mardin lezzetlerinin ana malzemesi bulgur, baharatlar ve etle zenginleştiriliyor. Bütün malzemeler bağırsakların içine doldurulduktan sonra ağzı düğümlenerek ya da dikilerek tekrar sudan geçiriliyor. Genellikle kış aylarında tüketilen mumbar dolması evde de kolayca yapılabiliyor.