Mumdan çıkan yangında yaralanan çocuk kurtarılamadı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde mumdan çıkan yangında yaralanan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 2 gün önce Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi’ndeki bir evde mumdan çıktığı tahmin edilen yangında 3 yaşındaki Erdal Ünlü yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken, 3 yaşındaki çocuk Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Devlet Hastanesine sevk edilen küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümü ile ailesini yasa boğan küçük çocuk, bugün memleketi Niğde’de toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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