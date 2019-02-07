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Mümin Gençoğlu sağanak yağmur altında kabri başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 13:18 | Son Güncelleme

BAL-GÖÇ’ün kurucu başkanı ve Bursaspor Kulübü eski başkanlarından Mümin Gençoğlu, vefatının 26’ıncı yılında sağanak yağmur altında kabri başında anıldı.Geçirdiği trafik kazası sonucu 1993 yılında hayatını kaybeden Mümin Gençoğlu, kabri başında dualarla anıldı.

Mümin Gençoğlu sağanak yağmur altında kabri başında anıldı

BAL-GÖÇ’ün kurucu başkanı ve Bursaspor Kulübü eski başkanlarından Mümin Gençoğlu, vefatının 26’ıncı yılında sağanak yağmur altında kabri başında anıldı.
Geçirdiği trafik kazası sonucu 1993 yılında hayatını kaybeden Mümin Gençoğlu, kabri başında dualarla anıldı. Sağanak yağmura rağmen sevenleri kabristana akın etti. Emir Sultan Mezarlığı’nda düzenlenen anma törenine oğulları Turhan ve Orhan Gençoğlu, kızları Ayşe Sözüçetin ile Nurcan Gülerer, BAL-GÖÇ Başkanı Veli Öztürk, CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, İYİ Parti Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, eski Bursa Valisi Zekai Gümüşdiş, ailesi ve sevenleri katıldı.
Gençoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Gençoğlu, "Bulgaristan’dan sırtında ceketiyle ülkemize gelerek hayata sıfırdan başlayan, görev almış olduğu (BTSO) Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’na meclis başkanlığına kadar ulaşan, Bursaspor’umuz çeyrek finale kaldığı zaman Bursaspor başkanlığı yapan, Bursa ve Türkiye ekonomisine çok büyük katkıları bulunan, okullar yaptıran, Bulgaristan’daki zulüm sırasında yapılan zülümleri dünyaya duyurabilmek ve soydaşlarımızın sıkıntılarını giderebilmek için BAL-GÖÇ’ü kuran ve onların sesini duyurabilmek için milletvekilliği yapan, -takdir-i ilahi- Ankara yolunda aramızdan ayrılan, Bursa’mızın Mümin Aga’sını 26 sene sonra burada yine dostlarıyla birlikte andık. Bütün sevenlerine, ailemiz adına minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Kardeşi Orhan Gençoğlu ise, "26 sene sonra yine sizleri burada görmek, bizler için çok büyük gurur kaynağı. Demek ki rahmetli babamız ne kadar çok seviliyor ki bu hava şartlarına rağmen burada sevenleri bir araya geldi" diye konuştu.
Zekai Gümüşdiş ise, "Görev yaptığım dönemde kendisinden bir okul talebim olmuştu. O bir okul değil iki okul birden yaptırmıştı. BAL-GÖÇ’ü kurdu, bizlerin sesini bütün dünyaya duyurdu. Bugün kendisini hasret ve üzüntüyle anıyor, kendisine Allah’tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.
Yapılan duaların ardından katılanlara yemek ikram edildi.

Mümin Gençoğlu sağanak yağmur altında kabri başında anıldı

Mümin Gençoğlu sağanak yağmur altında kabri başında anıldı

Mümin Gençoğlu sağanak yağmur altında kabri başında anıldı

Mümin Gençoğlu sağanak yağmur altında kabri başında anıldı

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