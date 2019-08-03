HABER

Mümin Sarıkaya sevenleriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 00:16 | Son Güncelleme

"Ben Yoruldum Hayat" türküsüyle gönüllerde taht kuran Mümin Sarıkaya, memleketi Yozgat’ta sevenleri ile buluştu.

"Ben Yoruldum Hayat" türküsüyle gönüllerde taht kuran Mümin Sarıkaya, memleketi Yozgat’ta sevenleri ile buluştu. Ünlü sanatçı konser vereceği alana klasik bir otomobil ile geldi. Konser öncesi hayranları, Sarıkaya ile fotoğraf çektirebilmek için adeta yarıştı.

Yozgat Belediyesi 20. Uluslararası Sürmeli Festivali kapsamında seslendirdiği türkülerle hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan Mümin Sarıkaya, hem eğlendi hem de sevenlerini eğlendirdi. Yozgat’ta konser verebilmenin kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Sarıkaya, konser sonrası yaptığı açıklamada “Türkiye’nin her yerinde konser vermeme rağmen memleketimde konser vermek, sahne almak, hemşehrilerimin karşısına çıkmak, beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Benim için muhteşem bir akşamdı. Sürmeli Festivali inşallah Yozgat’ımızın tanıtımına vesile olur. Ben de bunun için mücadele veren bir insanım. Herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konserdi. İlgilerine, alakalarına teşekkür ediyorum” dedi.

Bir gazetecinin "Yakında yeni bir parça var mı?" sorusuna "Gönle değmedik hiçbir şarkı yapmıyorum" diye cevap veren Mümin Sarıkaya, “İnşallah bir gün benim gönlüme değen bir şarkı yapabilirsem sizlerle paylaşacağım” diye konuştu.

Mümin Sarıkaya sevenleriyle buluştu

Mümin Sarıkaya sevenleriyle buluştu

Mümin Sarıkaya sevenleriyle buluştu

Mümin Sarıkaya sevenleriyle buluştu

Mümin Sarıkaya sevenleriyle buluştu

Mümin Sarıkaya sevenleriyle buluştu

Mümin Sarıkaya sevenleriyle buluştu

Mümin Sarıkaya sevenleriyle buluştu

Mümin Sarıkaya sevenleriyle buluştu

Mümin Sarıkaya sevenleriyle buluştu

Mümin Sarıkaya sevenleriyle buluştu

Mümin Sarıkaya sevenleriyle buluştu

Mümin Sarıkaya sevenleriyle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısını açıkladı

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

Fenerbahçe yıldız ismin transferini açıkladı

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

SGK’ya borcu olanlar dikkat icralık olabilirsiniz

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Fatih Portakal'a Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt

Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

3 gündür kayıp olan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Kahreden haber! 13 yaşındaki çocuk 6 bıçak darbesiyle öldürülmüş

Nijerya'da kaçırılan işçi yaşadıklarını anlattı

Nijerya'da kaçırılan işçi o anları böyle anlattı

Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti

Sultangazi'de taciz iddiası kanlı bitti!

Son dakika! Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme: 1 şüpheli yakalandı

Güvenpark saldırısıyla ilgili flaş gelişme

İzmir'de saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

Saman yüklü kamyon devrildi! Orman yangını çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.