Mümin Sarıkaya sevenleriyle buluştu

"Ben Yoruldum Hayat" türküsüyle gönüllerde taht kuran Mümin Sarıkaya, memleketi Yozgat’ta sevenleri ile buluştu. Ünlü sanatçı konser vereceği alana klasik bir otomobil ile geldi. Konser öncesi hayranları, Sarıkaya ile fotoğraf çektirebilmek için adeta yarıştı.

Yozgat Belediyesi 20. Uluslararası Sürmeli Festivali kapsamında seslendirdiği türkülerle hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan Mümin Sarıkaya, hem eğlendi hem de sevenlerini eğlendirdi. Yozgat’ta konser verebilmenin kendisi için çok önemli olduğunu dile getiren Sarıkaya, konser sonrası yaptığı açıklamada “Türkiye’nin her yerinde konser vermeme rağmen memleketimde konser vermek, sahne almak, hemşehrilerimin karşısına çıkmak, beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Benim için muhteşem bir akşamdı. Sürmeli Festivali inşallah Yozgat’ımızın tanıtımına vesile olur. Ben de bunun için mücadele veren bir insanım. Herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konserdi. İlgilerine, alakalarına teşekkür ediyorum” dedi.

Bir gazetecinin "Yakında yeni bir parça var mı?" sorusuna "Gönle değmedik hiçbir şarkı yapmıyorum" diye cevap veren Mümin Sarıkaya, “İnşallah bir gün benim gönlüme değen bir şarkı yapabilirsem sizlerle paylaşacağım” diye konuştu.