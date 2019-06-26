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Mümin Sarıkaya’dan sevenlerine mini konser

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2019 08:49 | Son Güncelleme

Mümin Sarıkaya sokak şarkıcısı tarafından seslendirilen ‘Ben Yoruldum Hayat’ isimli sevilen şarkısını sevenleri için söyledi.Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıllarda çıkarttığı ve albümü ile aynı ismi taşıyan ‘Ben Yoruldum Hayat’ isimli şarkısı ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapmıştı.

Mümin Sarıkaya’dan sevenlerine mini konser

Mümin Sarıkaya sokak şarkıcısı tarafından seslendirilen ‘Ben Yoruldum Hayat’ isimli sevilen şarkısını sevenleri için söyledi.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıllarda çıkarttığı ve albümü ile aynı ismi taşıyan ‘Ben Yoruldum Hayat’ isimli şarkısı ile müzik listelerine hızlı bir giriş yapmıştı. Sarıkaya’nın hayranlarından tam not alan şarkı, kısa sürede dillere pelesenk oldu. Geçtiğimiz günlerde sokakta yürüyen Mümin Sarıkaya bir sokak sanatçısı tarafından şarkısının seslendirildiğini duydu. Sokak şarkıcısının elinden mikrofonu alan Sarıkaya, sevilen şarkısı ‘Ben Yoruldum Hayat’ı sokakta bulunan vatandaşlar için seslendirerek mini bir konser verdi.
Mümin Sarıkaya, “Hep istemişimdir sokakta şarkıma denk gelsem diye. Sonunda geldi ama bu sefer de kendimi tanıtmam gerekti. Tabi abimiz tanımadı sağ olsun ama dinleyenler tanıdı da mikrofonu kaptım” ifadeleri ile şarkısını seslendirdiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Mümin Sarıkaya’dan sevenlerine mini konser

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