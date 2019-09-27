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Mümin Sekman ve Bahar Eriş çocuk yetiştirmenin sırlarını anlatacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 11:27 | Son Güncelleme

Yaşam Akademisi, anne-çocuktan, kişisel gelişime çeşitli dallarda uzman konuklarını Akbatı’da ağırlamaya Sonbahar-Kış döneminde de devam edeceğini duyurdu.

Mümin Sekman ve Bahar Eriş çocuk yetiştirmenin sırlarını anlatacak

Yaşam Akademisi, anne-çocuktan, kişisel gelişime çeşitli dallarda uzman konuklarını Akbatı’da ağırlamaya Sonbahar-Kış döneminde de devam edeceğini duyurdu. Yaşam Akademisi, Ekim ayında ‘Çocuklar Nasıl Başarır?’ konulu söyleşi ile Doktor Bahar Eriş’i, ‘Her Şey Seninle Başlar’ başlıklı söyleşisinde ise Mümin Sekman’ı konuk edecek.

Yaşam Akademisi, anne-çocuktan, kişisel gelişime çeşitli dallarda uzman konuklarını Akbatı’da ağırlamaya Sonbahar-Kış döneminde de devam edeceğini duyurdu. Yeni sezonun ilk konuğu MomTalks’ın fikir annesi olan Doktor Bahar Eriş olacak. Çocuklarda üstün zekâ ve yetenek eğitimi odaklanan Eriş, ‘Çocuklar Nasıl Başarır?’ konulu söyleşide ebeveynlerle buluşacak. Eriş, 3 Ekim Perşembe günü başarılı çocuk yetiştirmenin sırlarını verecek.
Ekim ayının bir diğer konuğu Kişisel Gelişim Uzmanı Mümin Sekman. ‘Her Şey Seninle Başlar’ başlıklı söyleşisi ile başarıya giden yolda ve bireysel gelişime dair püf noktalara değinecek olan Sekman, yetişkinlerin başarıya dair can alıcı sorularına bilimsel yanıtlar verecek. Sekman, 24 Ekim Perşembe günü Akbatı misafirleriyle buluşacak.

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