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Mumla arıyorlar, bu rakama çalışacak işçi bulamıyorlar! Günlüğü 1500 lira: 'Kısıtlı kişiler ile yapmaya çalışıyoruz'

22.10.2023 11:24 | Son Güncelleme:
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Şehir dışında çalıştıklarında yevmiyeleri artıyor, deprem bölgesinde çalışanlar için rakam daha da yükseliyor. Ancak Adana'da günlüğü 1500 liraya çalışacak inşaat işçisi bulunamıyor. "Çalıştıracak işçilerin rakamsal maliyeleri çok yükseldi" diyen DAİMFED) Genel Başkan Yardımcısı Nadir Vurankaya çalışma koşullarıyla ilgili detayları açıkladı.

Mumla arıyorlar, bu rakama çalışacak işçi bulamıyorlar! Günlüğü 1500 lira: 'Kısıtlı kişiler ile yapmaya çalışıyoruz'

Deprem bölgesinde inşa edilen yeni yapılar için işçi ihtiyacı arttı. Adana'da inşaat çalışmaları yavaş yürüyor çünkü işçi sıkıntısı çekiliyor. Kentte günlüğü 1500 liraya çalışacak, okullarda yetişen, vasıflı eleman bulunamıyor.

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"BÜYÜK ÇABA HARCIYORUZ AMA BULAMIYORUZ"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adana'da da birçok binada ağır hasar oluştu. Kentte aylardır kontrollü yıkımlar sürerken, yükselen yeni yapılar için işçi ihtiyacı doğdu. DAİMFED Genel Başkan Yardımcısı Nadir Vurankaya, mevcut inşaatlarda çalışmaların yavaş yürüdüğünü, en büyük sıkıntının işçi bulmak olduğunu söyledi. Vurankaya şöyle konuştu:

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"Çalıştıracak işçilerin rakamsal maliyeleri çok yükseldi. Kalifiye işçi bulmakta zorlanıyoruz. Bunun sonucunda da önümüzdeki günlerde verilecek olan taahhütlerin zamanında yerine getirilmesi için büyük bir çaba harcıyoruz ama çalıştıracak personel bulamıyoruz. Bulsak bile rakamları normal koşulların üzerinde olduğu için bu da maliyetlere yansıyacak. Artarak giden maliyetler, dairelerin satış fiyatına da yansıyacak."

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"OKULLU OLMALARI LAZIM"

Kalifiye işçilerin ağırlık olarak Kahramanmaraş ile Hatay'da çalıştıklarını söyleyen Vurankaya, "Mevcut tadilat işlerinde, az hasarlı olan binaların boya işlerinde, seramik ve kalıp işlerinde çalışanların ciddi anlamda azaldığını gözlemledik. Taahhütleri de yerine getiremediğimizden dolayı bu işi, kısıtlı kişiler ile yapmaya çalışıyoruz. Kalifiyeli işçiler, şehir dışında çalışmayı mali açıdan kabul ediyor. Çünkü normal bir işçinin yevmiyesi 600 lirayken 1000 liraya çıkıyor. Ustanın da aldığı maaş 1500-2000 lira civarına çıktı. Bu işçileri deprem bölgesine götürdüğün zaman, olumsuz çalışma şartlarından dolayı rakamları artabiliyor. Adana'da 1500 liraya çalıştıracak eleman bulamıyoruz. Verilen süre dahilinde taahhüt işlemini yapamazsanız, sıkıntılar ortaya çıkar. Bizim bir an önce işçi anlamında okullarda yetişen vasıflı kişilere, ihtiyacımız var. Gençlerimizi bu işe adapte etmemiz lazım. Okullu olmaları lazım. Bu arada stajlarını yaparak, bu işi daha iyi, daha kaliteli yerlere getirmemiz lazım. İlk hedefimiz bu" diye konuştu.

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(DHA)

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İşçi Adana İnşaat

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