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Münbiç ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş görüşme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 23:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alınırken iki lider DEAŞ terör örgütünün Suriye’deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa almak konusunda mutabık kaldılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Münbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu bildirdi.

Münbiç ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan flaş görüşme!

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklama şu şekilde;

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump ile bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz hafta Münbiç’te yaşanan menfur terör saldırısında hayatını kaybeden Amerikalı personel için taziyelerini sunarak; bu elim olayın, Sayın Trump’ın Suriye’den çekilme kararını etkilemeye yönelik bir provokasyon olduğunu ifade etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Münbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğumuzu, PKK ve PKK’nın Suriye’deki uzantılarının Suriye’nin kuzeydoğusunu istikrarsızlaştırmaya dönük eylemlerine izin vermeyeceğimizi belirtmiştir.

İki lider DEAŞ terör örgütünün Suriye’deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa almak konusunda mutabık kalmışlardır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump güvenli bölge hakkında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletlerinin Genelkurmay Başkanları arasında başlayan istişarelerin hızlandırılarak devam etmesi ve ikili ticaret hacmimizin artırılması hususlarında görüş birliğine varmışlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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