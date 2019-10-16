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Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 13:48 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nın 7’nci gününde PKK/YPG’li teröristlerce şehit edilen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık, memleketi Kırıkkale’de düzenlenen törenle binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın 7’nci gününde Münbiç’in batısındaki Yalişli köyü mevkisinde devam eden operasyon sırasında PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık için Kırıkkale’de tören düzenlendi.Üsteğmen olarak görev yapan 27 yaşındaki şehit Bozbıyık’ın naaşı Kırıkkale Nur Camisi’ne getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı’nın 7’nci gününde PKK/YPG’li teröristlerce şehit edilen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık, memleketi Kırıkkale’de düzenlenen törenle binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.
Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın 7’nci gününde Münbiç’in batısındaki Yalişli köyü mevkisinde devam eden operasyon sırasında PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan ve topçu ateşi neticesinde şehit düşen Piyade Üsteğmen Çelebi Bozbıyık için Kırıkkale’de tören düzenlendi.
Üsteğmen olarak görev yapan 27 yaşındaki şehit Bozbıyık’ın naaşı Kırıkkale Nur Camisi’ne getirildi. Binlerce kişi ellerinde Türk bayraklarıyla cami avlusunda toplandı. Törende baba Hamza, sandalye üzerinde oğlunun tabutunu bir an olsun yalnız bırakmadı. Anne Azime ve kardeşi Furkan Bozbıyık ve yakınları güçlükle ayakta durabildi.
Öğle mazını müteakip İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Bozbıyık, dualar eşliğinde top arabasıyla Kırıkkale Şehitliğine götürülerek gözyaşları içinde toprağa verildi.
Törene Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekil, Halil Öztürk, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, STK’lar ve binlerce kişi katıldı.

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı

Münbiç şehidi Üsteğmen Bozbıyık’ı binler uğurladı
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